Uno Santa Fe | Ovación | Lamolina

Lamolina echó al hijo de Tapia en Barracas Central y lo pararon

Nicolás Lamolina quedó fuera de las designaciones para la próxima fecha del Torneo Clausura tras su rendimiento en Barracas Central-Boca

29 de octubre 2025 · 18:49hs
Lamolina echó al hijo de Tapia en Barracas Central y lo pararon

El árbitro Nicolás Lamolina quedó fuera de las designaciones para la próxima fecha del Clausura tras su rendimiento en Barracas Central-Boca. El juez no fue incluido por decisión del director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, tras las críticas por la expulsión de Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El encuentro disputado en el estadio de Barracas concluyó con victoria de Boca por 3 a 1 y dejó un fuerte debate sobre el arbitraje, ya que a los 6 minutos, Leandro Paredes e Iván Tapia protagonizaron un cruce que derivó en amonestaciones.

Lamolina echó a Tapia y lo pararon

El mediocampista de Boca quedó habilitado para el Superclásico dentro de dos fechas al haber quedado con la tarjeta limpia pero minutos más tarde, el capitán del Guapo vio la segunda amarilla tras una acción sin excesiva fuerza sobre Paredes.

Lamolina lo expulsó y la jugada instaló la principal discusión, mientras que el VAR, a cargo de Silvio Trucco, no intervino porque el protocolo no habilita la revisión de dobles amonestaciones.

La situación se sumó a un reclamo previo de Boca por un presunto golpe del defensor Rafael Barrios sobre el delantero uruguayo Miguel Merentiel, además, el manejo del partido y decisiones consideradas desacertadas derivaron en que Lamolina no figure entre los jueces para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

La Liga Profesional confirmó los árbitros para la decimocuarta jornada, que comenzará el viernes 31 de octubre a las 19:00 con San Lorenzo ante Deportivo Riestra en el estadio Nuevo Gasómetro.

El clásico del sur bonaerense entre Banfield y Lanús, programado para el lunes a las 21:15 en el estadio Florencio Solá, tendrá a Facundo Tello como árbitro principal y a Lucas Novelli en el VAR.

Estudiantes será local de Boca el domingo a las 16:00 en UNO con Leandro Rey Hilfer como juez y Ariel Penel en el soporte tecnológico. Ese mismo día, a las 20:30 en El Monumental, River recibirá a Gimnasia de La Plata con Nazareno Arasa como árbitro y Silvio Trucco en el sistema de revisión.

Lamolina Barracas Central Iván Tapia
Noticias relacionadas
¿cuanto dinero recibiran los clubes por ceder futbolistas al mundial 2026?

¿Cuánto dinero recibirán los clubes por ceder futbolistas al Mundial 2026?

panichelli suena con la seleccion: es lo maximo que te puede pasar

Panichelli sueña con la Selección: "Es lo máximo que te puede pasar"

newells suspendio la asamblea y crece la tension politica por el balance

Newell's suspendió la Asamblea y crece la tensión política por el balance

robinho hablo desde la carcel: no tengo privilegios, como y duermo igual que los demas

Robinho habló desde la cárcel: "No tengo privilegios, como y duermo igual que los demás"

Lo último

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Último Momento
Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Reparación histórica: Unión reclama la devolución de 3,5 hectáreas donde hoy funciona el corralón municipal

"Reparación histórica": Unión reclama la devolución de 3,5 hectáreas donde hoy funciona el corralón municipal

Golpe al bolsillo: subió otra vez el precio de las entradas en el fútbol argentino

Golpe al bolsillo: subió otra vez el precio de las entradas en el fútbol argentino

Ovación
Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

Siempre Unión presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

"Siempre Unión" presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros