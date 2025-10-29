Lamolina echó al hijo de Tapia en Barracas Central y lo pararon

Nicolás Lamolina quedó fuera de las designaciones para la próxima fecha del Torneo Clausura tras su rendimiento en Barracas Central-Boca

El árbitro Nicolás Lamolina quedó fuera de las designaciones para la próxima fecha del Clausura tras su rendimiento en Barracas Central-Boca . El juez no fue incluido por decisión del director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy , tras las críticas por la expulsión de Iván Tapia , hijo del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El encuentro disputado en el estadio de Barracas concluyó con victoria de Boca por 3 a 1 y dejó un fuerte debate sobre el arbitraje, ya que a los 6 minutos, Leandro Paredes e Iván Tapia protagonizaron un cruce que derivó en amonestaciones.

Lamolina echó a Tapia y lo pararon

El mediocampista de Boca quedó habilitado para el Superclásico dentro de dos fechas al haber quedado con la tarjeta limpia pero minutos más tarde, el capitán del Guapo vio la segunda amarilla tras una acción sin excesiva fuerza sobre Paredes.

Lamolina lo expulsó y la jugada instaló la principal discusión, mientras que el VAR, a cargo de Silvio Trucco, no intervino porque el protocolo no habilita la revisión de dobles amonestaciones.

La situación se sumó a un reclamo previo de Boca por un presunto golpe del defensor Rafael Barrios sobre el delantero uruguayo Miguel Merentiel, además, el manejo del partido y decisiones consideradas desacertadas derivaron en que Lamolina no figure entre los jueces para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

La Liga Profesional confirmó los árbitros para la decimocuarta jornada, que comenzará el viernes 31 de octubre a las 19:00 con San Lorenzo ante Deportivo Riestra en el estadio Nuevo Gasómetro.

El clásico del sur bonaerense entre Banfield y Lanús, programado para el lunes a las 21:15 en el estadio Florencio Solá, tendrá a Facundo Tello como árbitro principal y a Lucas Novelli en el VAR.

Estudiantes será local de Boca el domingo a las 16:00 en UNO con Leandro Rey Hilfer como juez y Ariel Penel en el soporte tecnológico. Ese mismo día, a las 20:30 en El Monumental, River recibirá a Gimnasia de La Plata con Nazareno Arasa como árbitro y Silvio Trucco en el sistema de revisión.