Francos dijo que las versiones sobre su salida obedecen a "rumores de baja estofa"

Por otro lado Guillermo Francos descartó que el gobierno convoque al diálogo a Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires

30 de octubre 2025 · 09:21hs
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó anoche como "rumores de baja estofa" su supuesta salida del Gobierno Nacional, en medio de los rumores por su relación tirante con el asesor Santiago Caputo.

"Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y sin embargo estoy aquí"..., dijo el funcionario parafraseando una de las canciones más conocidas de la cantautora María Elena Walsh.

En ese sentido, Francos atribuyó a "rumores de baja estofa" su posible salida del gobierno encabezado por Javier Milei, y advirtió que "jamás le diría al presidente es él o yo", en alusión a Santiago Caputo, quien "es muy capaz".

Por otra parte, y en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), negó cualquier posibilidad de sumar al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, a los encuentros de gobernadores: "Nos reuniremos con todos, menos con los que tienen ideas muy diferentes a las nuestras”.

En consecuencia, descartó la presencia de Kicillof: “No vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina”.

Y consultado por el resultado de las elecciones, el ministro coordinador confió: "No esperábamos lo que pasó el domingo. Sí, esperábamos ganar a nivel nacional, pero no con esa diferencia. Y menos ganar la provincia de Buenos Aires. La Expectativa en la provincia era achicar la diferencia y perder por poco".

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno nacional impulsa para 2026

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52% de los votos

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16% en Wall Street

El biólogo que estudia hormigas pronosticó el "frío tardío" de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

"Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien"

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

El biólogo que estudia hormigas pronosticó el "frío tardío" de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

"Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien"

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Con equipo confirmado, Unión viaja este jueves a Rosario

Qué es el peligroso Comando Vermelho en Brasil y cuál fue su origen

