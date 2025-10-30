Francos dijo que las versiones sobre su salida obedecen a "rumores de baja estofa"

Por otro lado Guillermo Francos descartó que el gobierno convoque al diálogo a Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , calificó anoche como "rumores de baja estofa" su supuesta salida del Gobierno Nacional , en medio de los rumores por su relación tirante con el asesor Santiago Caputo.

"Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y sin embargo estoy aquí"..., dijo el funcionario parafraseando una de las canciones más conocidas de la cantautora María Elena Walsh.

Guillermo Francos sobre Santiago Caputo

En ese sentido, Francos atribuyó a "rumores de baja estofa" su posible salida del gobierno encabezado por Javier Milei, y advirtió que "jamás le diría al presidente es él o yo", en alusión a Santiago Caputo, quien "es muy capaz".

Por otra parte, y en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), negó cualquier posibilidad de sumar al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, a los encuentros de gobernadores: "Nos reuniremos con todos, menos con los que tienen ideas muy diferentes a las nuestras”.

En consecuencia, descartó la presencia de Kicillof: “No vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina”.

Y consultado por el resultado de las elecciones, el ministro coordinador confió: "No esperábamos lo que pasó el domingo. Sí, esperábamos ganar a nivel nacional, pero no con esa diferencia. Y menos ganar la provincia de Buenos Aires. La Expectativa en la provincia era achicar la diferencia y perder por poco".