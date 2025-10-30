El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó anoche como "rumores de baja estofa" su supuesta salida del Gobierno Nacional, en medio de los rumores por su relación tirante con el asesor Santiago Caputo.
Francos dijo que las versiones sobre su salida obedecen a "rumores de baja estofa"
Por otro lado Guillermo Francos descartó que el gobierno convoque al diálogo a Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires
"Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y sin embargo estoy aquí"..., dijo el funcionario parafraseando una de las canciones más conocidas de la cantautora María Elena Walsh.
Guillermo Francos sobre Santiago Caputo
En ese sentido, Francos atribuyó a "rumores de baja estofa" su posible salida del gobierno encabezado por Javier Milei, y advirtió que "jamás le diría al presidente es él o yo", en alusión a Santiago Caputo, quien "es muy capaz".
Por otra parte, y en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), negó cualquier posibilidad de sumar al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, a los encuentros de gobernadores: "Nos reuniremos con todos, menos con los que tienen ideas muy diferentes a las nuestras”.
En consecuencia, descartó la presencia de Kicillof: “No vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina”.
Y consultado por el resultado de las elecciones, el ministro coordinador confió: "No esperábamos lo que pasó el domingo. Sí, esperábamos ganar a nivel nacional, pero no con esa diferencia. Y menos ganar la provincia de Buenos Aires. La Expectativa en la provincia era achicar la diferencia y perder por poco".