Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Todas las luces puestas en el Campeonato Argentino Juvenil en el que la Unión Santafesina jugará en el sector principal y debutará frente a Córdoba como visitante

Cientos de jugadores menores de 17 años serán parte de un nuevo sueño. El sábado 1° de noviembre comenzará una nueva edición del Campeonato Argentino Juvenil M17, un certamen sumamente importante en lo que se refiere al rugby de base a nivel nacional.

La jornada inaugural comenzará este fin de semana y será la primera de dos fechas que se disputarán a lo largo de todo el país en los distintos clubes participando como locales, mientras que el tercer, cuarto y quinto día de competencia se realizarán íntegramente en las instalaciones de San Juan Rugby Club entre el 16 y 23 de noviembre.

Santa Fe debuta como visitante ante Los Dogos

Competirán un total de 16 equipos de uniones provinciales, los cuales estarán divididos en dos zonas de ocho equipos cada una: Zona Campeonato (1° al 8°) y Zona Ascenso (9° al 16°), según el ordenamiento logrado en la prueba de 2024. Buenos Aires defenderá el título, ya que el último año venció en la final a Rosario por 43-14.

Tucumán completó el podio de la última edición, mientras que detrás se encolumnaron Cordobesa (4°), Santafesina (5°), Cuyo (6°), Salta (7°) y Entrerriana (8° y descendió a Zona Ascenso 2025).

Además, por la Zona Ascenso finalizaron en las siguientes posiciones: Alto Valle (9° y ascendió a Zona Campeonato 2025), Chile (10°), Mar del Plata (11°), Sanjuanina (12°), Nordeste (13°), Santiagueña (14°), Uruguay (15°) y Chubut (16°) que descendió al Select 12 Sur. Por su parte, Oeste fue el vencedor de la gran final del Select 12 2024 y este año será parte de la nómina de seleccionados que participen en la Zona Ascenso.

Zona Campeonato

Zona 1: Buenos Aires, Cordobesa, Santafesina y Alto Valle.

Zona 2: Rosario, Tucumán, Cuyo y Salta.

Zona Ascenso

Zona 3: Entrerriana, Sanjuanina, Nordeste y Oeste.

Zona 4: Chile, Mar del Plata, Santiagueña y Uruguay.

-Programación Zona Campeonato: (sábado 1° de noviembre)

Zona Campeonato

Alto Valle v Buenos Aires

(16:00 Refere: Ezequiel Cid – Austral)

Salta v Rosario

(15:30 Refere: Juan Moyano – Entre Ríos)

Cordobesa v Santafesina

(11, Refere: Leandro Peker – Misiones)

Tucumán v Cuyo

(16:00 Referee: Valentín Ferrero – Cordobesa)

Zona Ascenso:

Oeste v Entrerriana (16:00 h | Refere: Mariano Scianna – Mar Del Plata)

Uruguay v Chile (16:00 h | Refere: Francisco Tausch – URBA)

Sanjuanina v Nordeste (16:00 h | Refere: Francisco Nanclares – Cuyo)

Mar del Plata v Santiagueña (16:00 h | Juan Vega – Rosario)