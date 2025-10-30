Habrá trabajos en la planta potabilizadora de agua con suspensión del servicio

Los mismos son parte del plan de mantenimiento. Se realizarán en la madrugada del domingo.

Aguas Santafesinas informa a los usuarios de la ciudad de Santa Fe que prosiguen las acciones que forman parte del plan de mantenimiento de la planta potabilizadora .

En este sentido, se concretarán sucesivas tareas en dos sectores fundamentales de las instalaciones operativas para prestar el servicio, el canal de agua filtrada y la prereserva de agua tratada.

La primera instancia, de una serie de trabajos programados, se realizará durante la madrugada de este domingo 2 de noviembre entre las 00:30 y las 5 con la suspensión transitoria en la provisión del servicio de agua potable.

Posteriormente se informarán las siguientes instancias previstas para estar en mejores condiciones de confiabilidad operativa de cara al inicio de la temporada estival.

El inicio de los trabajos programados será durante la madrugada y un domingo para minimizar las molestias a los usuarios.

Se dispondrá un operativo especial de asistencia a los principales centros de salud de la ciudad en caso de ser requerido.

Al finalizar las tareas se realizará un operativo de purgado de la red en diferentes puntos estratégicos para minimizar turbiedad al comenzar la recuperación gradual del servicio.

En caso de detectar algún episodio de turbiedad el mismo se supera dejando circular el agua hasta que recupere su apariencia habitual. Atención al Usuario 24 Horas por Whatsapp: +54 341 695-0008 o en la oficina virtual del portal www.aguassantafesinas.com.ar