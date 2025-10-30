Se jugaron varios encuentros del Clausura Norberto Serenotti

En la noche del miércoles se disputó un adelanto de la décima fecha y se completó el noveno capítulo del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina jornada que había comenzado el sábado, que continuó entre lunes y martes y que se cerró con el empate entre Independiente y Ateneo en el Mauricio Martínez y con la victoria en el interzonal de Ciclón Racing en el campo de deportes 8 de Enero ante Newells.