Se jugaron varios encuentros del Clausura Norberto Serenotti

En el adelanto de la fecha 10 del Clausura de Primera A Chijí Serenotti, Colón de San Justo derrotó en el clásico a Sanjustino

30 de octubre 2025 · 08:45hs
Se disputaron varios encuentros del Torneo Clausura Norberto Serenotti.

En la noche del miércoles se disputó un adelanto de la décima fecha y se completó el noveno capítulo del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina jornada que había comenzado el sábado, que continuó entre lunes y martes y que se cerró con el empate entre Independiente y Ateneo en el Mauricio Martínez y con la victoria en el interzonal de Ciclón Racing en el campo de deportes 8 de Enero ante Newells.

En el encuentro que puso en marcha la décima jornada del Chijí Serenotti, el clásico quedó en poder de Colón de San Justo al imponerse por un contundente 3 a 0 a Sanjustino. Los goles para el Conquistador fueron concretados por Maximiliano Melgratti, Claudio Albarracín y Lautaro Fagioli. Con este resultado, el elenco de Miguel Restelli se aseguró el primer puesto de la tabla general de la fase de grupos.

Torneo Clausura Norberto Serenotti

Copa Isósceles

Primera A

Fecha 9

Sábado 25 de octubre

Sanjustino 5 (Leandro Rodríguez, Uriel Regis, Alexis Camargo x2 y Matías Benegas) – Sportivo Guadalupe 2 (Mauricio Kinkela y Leonardo D’Alessandro)

Colón de San Justo 4 (Matías Fantín, Claudio Albarracín, Franco Jominy y Lautaro Fagioli) – Pucará 2 (Nahuel Manchado x2)

Ciclón Norte 0 – Náutico El Quillá 2 (Pablo Bernia y Joaquín Felizia)

Lunes 27 de octubre

Deportivo Nobleza 2 (Cristian Finucci y Santiago De Venezia) – Unión 3 (Jonatan Blanco, Lucas Cacciabue y Gerónimo Faría)

Martes 28 de octubre

Vecinal Gálvez 1 (Maximiliano Franco) – La Salle Jobson 1 (Mauro Gutiérrez)

La Perla del Oeste 2 (Lucas Ojeda y Lucas Lanche) – Colón 0

Cosmos 2 (Federico Farherr x2) – Nacional 2 (Leonardo Fernández x2)

Gimnasia y Esgrima 2 (Lautaro García y Santiago Rizzo) – Academia AC 1 (Francisco Céspedes)

Juventud Unida 2 (Luis Klenzi y Eros Méndez) – Universidad 1 (Martín Vicario)

Miércoles 29 de octubre

Ciclón Racing 4 (Nahuel Rosillo, Diego Fornillo, Cristian Miranda y Alexis Díaz) – Newell’s Old Boys 1 (Carlos Ruiz Dpiaz)

Independiente 2 (Rodrigo Rolón y Emanuel Lagger) – Ateneo Inmaculada 2 (Conrado Peralta Pino y Juan Chiaraviglio)

Clausura Serenotti Independiente
