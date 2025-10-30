Uno Santa Fe | Ovación | Lanús

Lanús recibe a Universidad de Chile buscando la final de la Copa Sudamericana

Este jueves desde las 19, Lanús será local ante U de Chile por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana

30 de octubre 2025 · 08:59hs
Lanús recibe a Universidad de Chile buscando la final de la Copa Sudamericana.

Lanús recibe a Universidad de Chile buscando la final de la Copa Sudamericana.

Lanús y Universidad de Chile jugarán este jueves desde las 19 en el Estadio Ciudad de Lanús, por la vuelta de la segunda semifinal de la Copa Sudamericana. En un duelo marcado por el ataque de los hinchas locales al micro Granate y que se jugó a puertas cerradas por la sanción al Bulla, ambos equipos igualaron 2 a 2 con un polémico penal para el conjunto trasandino sobre el final y llegan al segundo cotejo con la serie abierta.

Cómo llegan Lanús y U. de Chile, al duelo por la Copa Sudamericana

El cuadro bonaerense, que ya había bancado los palazos contra Fluminense en Brasil, aguantó las piedras en Santiago y sacó un 2 a 2 con sabor amargo luego de haber convertido los primeros dos tantos del encuentro, gracias al doblete de Rodrigo Castillo.

La gran controversia del partido llegó sobre el final, cuando el árbitro Anderson Daronco cobró un penal para el Azul Azul, que finalmente Charles Aranguiz canjeó por gol. Ahora, en una Fortaleza teñida exclusivamente de granate, el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino buscará alcanzar la final de la Sudamericana por tercera vez en su historia.

El Romántico Viajero jugará en suelo argentino por primera vez desde el cruce con Independiente que terminó en barbarie. En esta ocasión, no podrán asistir sus simpatizantes y todo aquel que intente presenciar el partido y sea detectado recibirá derecho de admisión en toda la provincia de Buenos Aires, según comunicó APreViDe.

En cuanto a lo deportivo, la U perdió ante la Universidad Católica durante el fin de semana, pero esa no fue la única mala noticia, ya que durante aquel clásico, salió lesionado Lucas Assadi, una de las figuras del Bulla.

El ganador de este partido avanzará a la final del sábado 22 de noviembre, donde se enfrentará a Atlético Mineiro, que viene de eliminar a Independiente del Valle en semis producto de empatar 1-1 la ida en Ecuador y ganar 3-1 la vuelta en Brasil.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazabal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Árbitro: Alexis Herrera

VAR: Ángel Arteaga

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Hora: 19

TV: ESPN

Lanús Universidad de Chile Copa Sudamericana
