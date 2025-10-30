Uno Santa Fe | Ovación | Diego Maradona

Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona

Este martes 30 de octubre, se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre del 2020

30 de octubre 2025
Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia junto a Lionel Messi y Pelé y una de las personas más trascendentales para la Argentina.

El “Pelusa” nació el 30 de octubre de 1960 en el Hospital Eva Perón de Lanús. Fue el tercero de los ocho hijos que tuvieron Diego Maradona (padre) y Dalma Salvadora Franco, más conocidos como Don Diego y Doña Tota.

Maradona comenzó su carrera como futbolista en Argentinos Juniors y debutó en la Primera División el 20 de octubre de 1976, 10 días antes de cumplir 16 años.

El “Diez”, apodo que se terminaría ganando rápidamente, brilló en el “Bicho” hasta 1980, cuando fue vendido a Boca. Durante su periodo en el equipo de La Paternal, jugó 166 partidos, hizo 116 goles y repartió 40 asistencias.

Ya en Boca, Maradona tuvo una primera etapa en la que jugó durante todo el año 1981, en el que fue clave para ganar el Torneo Metropolitano.

Maradona luego dio el salto al Barcelona de España, donde se desempeñó durante las temporadas 1982/83 y 1983/84, obteniendo tres títulos.

Sin embargo, el club donde más se destacó fue el Nápoli, donde lo idolatran como si fuera un Dios gracias a los títulos que obtuvo en la Serie A (1987 y 1990), Copa Italia (1987), Supercopa de Italia (1990) y la Copa de la UEFA (1989), en un equipo que no había ganado nada importante en su historia antes de su llegada.

Maradona también fue un jugador con un nivel único cada vez que se puso la camiseta de la Selección argentina, a la que guio hacia la gloria en el Mundial de México 1986, protagonizando una de las mejores actuaciones individuales en la historia de esta competencia.

Estuvo muy cerca de conseguir el bicampeonato mundial en Italia 1990, pero la Selección argentina dirigida por Carlos Salvador Bilardo terminó cayendo en la final ante Alemania, por el polémico penal cobrado por el árbitro mexicano Edgardo Codesal.

Luego de varias sanciones por dopaje, Maradona disputó su último partido como profesional con la camiseta de Boca el 25 de octubre de 1997, en un triunfo por 2-1 en el Superclásico ante River.

Maradona murió el 25 de noviembre del 2020, a pocos días de haber cumplido 60 años, a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaco congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada, según se detalló en la autopsia.

