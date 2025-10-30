Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cónclave en la oposición de Colón: Se reunieron Alonso y Vignatti

En la noche del miércoles, hubo reunión entre José Vignatti y José Alonso. Fue una cena de la que también participó Patricio Fleming

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2025 · 09:29hs
José Vignatti y José Alonso compartieron una cena.

Prensa Colón

José Vignatti y José Alonso compartieron una cena.

Finalmente lo que se venía especulando, se terminó concretando. Este miércoles por la noche, se produjo el encuentro cara a cara entre José Vignatti y José Alonso.

Reunión entre Vignatti y Alonso

Según informó Radio Gol 96.7, se trató de una cena en un conocido restaurante, de la que también participó Patricio Fleming. Y allí el expresidente sabalero le dio el total apoyo a Alonso para que sea el candidato a presidente en las próximas elecciones.

Lo que resta definir es si Vignatti participará de la lista Tradición Sabalera. Obviamente que tendrá injerencia en las cuestiones futbolísticas, pero hay que definir si lo hará en un cargo o será un colaborador directo.

LEER MÁS: Colón: Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Así las cosas y a un mes de las elecciones, el panorama comienza a clarificarse y Vignatti se mete de lleno en la vida política de Colón, apoyando la candidatura de Alonso.

El tiempo límite para la presentación de las listas es el 10 de noviembre y allí se sabrá si Vignatti se postula en algún cargo o si acompaña desde afuera, pero con poder de decisión.

Colón José Alonso Vignatti
Noticias relacionadas
¿cuando sera la asamblea en colon para aprobar la memoria y balance?

¿Cuándo será la Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y Balance?

gigliotti, sobre su futuro en colon: tengo ganas de seguir jugando

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

atencion union y colon: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en afa

Atención Unión y Colón: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en AFA

sanjustino y colon (sj), otra vez frente a frente por la liga santafesina

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Lo último

El biólogo que estudia hormigas pronosticó el frío tardío de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

El biólogo que estudia hormigas pronosticó el "frío tardío" de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien

"Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien"

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Último Momento
El biólogo que estudia hormigas pronosticó el frío tardío de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

El biólogo que estudia hormigas pronosticó el "frío tardío" de octubre: ¿qué dijo sobre el verano y cómo lo hace?

Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien

"Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien"

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Con equipo confirmado, Unión viaja este jueves a Rosario

Con equipo confirmado, Unión viaja este jueves a Rosario

Qué es el peligroso Comando Vermelho en Brasil y cuál fue su origen

Qué es el peligroso Comando Vermelho en Brasil y cuál fue su origen

Ovación
Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Se jugaron varios encuentros del Clausura Norberto Serenotti

Se jugaron varios encuentros del Clausura Norberto Serenotti

Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona

Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona

Lanús recibe a Universidad de Chile buscando la final de la Copa Sudamericana

Lanús recibe a Universidad de Chile buscando la final de la Copa Sudamericana

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros