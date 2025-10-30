Cónclave en la oposición de Colón: Se reunieron Alonso y Vignatti

En la noche del miércoles, hubo reunión entre José Vignatti y José Alonso. Fue una cena de la que también participó Patricio Fleming

Finalmente lo que se venía especulando, se terminó concretando. Este miércoles por la noche, se produjo el encuentro cara a cara entre José Vignatti y José Alonso.

Según informó Radio Gol 96.7, se trató de una cena en un conocido restaurante, de la que también participó Patricio Fleming. Y allí el expresidente sabalero le dio el total apoyo a Alonso para que sea el candidato a presidente en las próximas elecciones.

Lo que resta definir es si Vignatti participará de la lista Tradición Sabalera. Obviamente que tendrá injerencia en las cuestiones futbolísticas, pero hay que definir si lo hará en un cargo o será un colaborador directo.

LEER MÁS: Colón: Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Así las cosas y a un mes de las elecciones, el panorama comienza a clarificarse y Vignatti se mete de lleno en la vida política de Colón, apoyando la candidatura de Alonso.

El tiempo límite para la presentación de las listas es el 10 de noviembre y allí se sabrá si Vignatti se postula en algún cargo o si acompaña desde afuera, pero con poder de decisión.