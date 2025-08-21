Uno Santa Fe | Ovación | Lanús

Lanús enfrenta a Central Córdoba con la misión de dar vuelta la eliminatoria

Lanús recibirá, desde las 21.30, a Central Córdoba (SdE), con el objetivo de dar vuelta el 1-0 adverso en la ida y llegar a cuartos de final de la Copa Sudamericana

21 de agosto 2025 · 08:20hs
Lanús y Central Córdoba (SDE) se enfrentarán este jueves para definir quién avanza a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La serie está abierta a favor del equipo santiagueño, que ganó la ida 1-0.

El partido se jugará a las 21.30 en el estadio Néstor Díaz Pérez (Lanús) y contará con el arbitraje del chileno Cristian Garay, mientras que en el VAR estará Juan Laras.

En la primera instancia, disputada en el estadio Madre de Ciudades, Central Córdoba se impuso 1-0 con un gol de Gastón Verón, por lo que Lanús necesita ganar para revertir la serie y seguir en competencia.

El vencedor se medirá en cuartos con quien pase de la serie entre Fluminense y América de Cali.

Lanús llega con buen presente futbolístico a pesar del traspié en Santiago del Estero. Tras la derrota con Rosario Central, el equipo de Mauricio Pellegrino hilvanó resultados positivos: triunfo ante Sarmiento en Junín, eliminación de Huracán por la Copa Argentina, victoria sobre Talleres y una remontada importante frente a Gimnasia en La Plata. Ese rendimiento le da confianza para intentar imponer su juego en casa y volver a meterse entre los ocho mejores de la competición continental.

Por su parte, Central Córdoba atraviesa un proceso de consolidación bajo la dirección de Omar De Felippe. El Ferroviario suma ocho partidos sin derrotas desde la caída ante Liga de Quito, resultado que lo había dejado en los playoffs de esta Sudamericana. Su solidez defensiva es fundamental: recibió apenas cuatro goles en esos ocho encuentros y espera sostener la ventaja obtenida en la ida para lograr una histórica clasificación a los cuartos de final.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; José María Canale, Luciano Romero, Carlos Izquierdoz, Nicolás Morgantini; Franco Watson, Alexis Canelo, Agustín Cardozo, Juan Ramírez; Bruno Cabrera, Alexis Segovia. DT: Mauricio Pellegrino.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Hora de inicio: 21.30.

Televisa: ESPN.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

VAR: Juan Laras (Chile).

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

