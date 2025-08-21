Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Costas fue sancionado con cuatro fechas en Racing y no dirigirá ante Unión

Tras su accionar ante Tigre, el DT de Racing, Gustavo Costas, recibió cuatro fechas de suspensión, por lo que no dirigirá en el partido ante Unión

21 de agosto 2025 · 19:05hs
Costas fue sancionado con cuatro fechas en Racing y no dirigirá ante Unión

La alegría por la histórica clasificación de Racing a los cuartos de final de la Copa Libertadores quedó parcialmente opacada este jueves, cuando el Tribunal de Disciplina de AFA oficializó una sanción para su entrenador, Gustavo Costas: cuatro fechas, tras haber sido expulsado en la derrota ante Tigre por la 5ª fecha del Clausura.

De esta manera, no podrá dirigir a Racing frente a Argentinos, Unión, San Lorenzo y Huracán. El primer partido de esta sanción se cumplirá este domingo, cuando la Academia visite a Argentinos en La Paternal.

• LEER MÁS: Unión entrenará en el predio de AFA antes de visitar a Racing por la 7ª fecha del Clausura

Racing no tendrá a Costas durante cuatro fechas

Entre los partidos frente al Ciclón y Huracán, además, se disputará la serie de cuartos de final de la Libertadores frente a Vélez: primero en Liniers y una semana después en el Cilindro. Aunque la sanción es únicamente para el torneo local, la ausencia de Costas en el banco durante varios compromisos clave complica la planificación general del cuerpo técnico.

No es la primera vez que el DT académico ve la tarjeta roja en el torneo. Ya había sido expulsado en el tiempo de descuento de la primera fecha ante Barracas Central, tras una polémica jugada final que anuló un gol de Racing y derivó en el penal que le dio el triunfo al Guapo. En aquel entonces, recibió una sanción de una fecha que pudo evitar mediante el pago de una multa, lo que le permitió estar presente en la jornada siguiente frente a Belgrano, que hasta ahora es el único triunfo de Racing en el Clausura.

Sin embargo, en esta ocasión, al tratarse de una reincidencia en menos de 35 días, el Tribunal aplicó una sanción efectiva de mayor severidad. Esto implica que Costas no podrá abonar una multa para ingresar al estadio y deberá cumplir los cuatro partidos desde afuera, salvo que prospere alguna gestión especial del club, que ya analiza una posible apelación.

Racing Gustavo Costas Unión
