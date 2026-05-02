Lanús recibe a Riestra y juega para Unión en la definición del Apertura

Lanús, ya clasificado, busca meterse entre los cuatro mejores, pero su resultado también puede impactar en las chances de Unión en la tabla.

La última fecha del Torneo Apertura 2026 entra en zona de definiciones y no solo se juega en una cancha. Este sábado, desde las 14.30, Lanús será local ante Deportivo Riestra en el estadio Néstor Díaz Pérez, en un partido que también tendrá impacto directo en las aspiraciones de Unión de Santa Fe.

Aunque Unión estará enfocado en su duelo ante Talleres, lo que suceda en cancha de Lanús no le será indiferente. Si el Granate pierde y el equipo santafesino logra ganar, podrá superarlo en la tabla de posiciones , un detalle no menor pensando en la ubicación final de cara a los playoffs.

Por eso, el encuentro en el sur bonaerense se transforma en un partido seguido de cerca en Santa Fe.

Lanús, con la mira en el Top 4

El equipo local ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, pero todavía tiene objetivos importantes por delante. Actualmente quinto con 23 puntos, una victoria podría depositarlo en el cuarto lugar, lo que le permitiría definir como local en la próxima instancia.

Para que eso suceda, además, deberá esperar que Talleres no sume en su visita a Unión.

Lanús llega entonado tras un gran triunfo en la Copa Libertadores, donde venció 1-0 a Liga de Quito con gol de Agustín Cardozo, alcanzando la cima del Grupo G.

Riestra, sin nada que perder

Por su parte, Riestra afrontará el encuentro sin presión en el campeonato local. El Malevo tuvo una floja campaña en el Apertura y cerrará en el último lugar de la Zona A, más allá del resultado.

Sin embargo, llega con el ánimo renovado tras vencer 2-0 a Independiente en la fecha pasada, y también con un impulso internacional luego de su triunfo 2-1 ante Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana.

Una fecha que define todo

La jornada 9 será la última de la fase regular del Apertura, tras el parate que se produjo semanas atrás por decisión de la AFA.

En ese contexto, mientras Lanús busca asegurar una mejor posición, Unión estará atento a cada resultado. Porque en una definición tan ajustada, cada punto y cada partido pueden cambiar el destino de la tabla.