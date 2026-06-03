Lanús va por el golpe final ante San Isidro para llegar a la Liga Nacional

El Granate recibirá este miércoles a San Isidro de San Francisco por el cuarto juego de la serie decisiva de la Liga Argentina.

La gran final de la Liga Argentina puede tener este miércoles su capítulo decisivo. Desde las 20.30, en el estadio Antonio Rotili, Lanús recibirá a San Isidro de San Francisco con la posibilidad de coronarse campeón y obtener el ascenso a la Liga Nacional.

El conjunto dirigido por Manuel Anglese llega con ventaja de 2-1 en la serie y tendrá su primera oportunidad para liquidar la definición ante su gente. Del otro lado, San Isidro intentará reaccionar para forzar un quinto y definitivo encuentro en Córdoba.

Un Lanús sólido y cada vez más cerca del objetivo

Después de varios años peleando en los primeros planos de la categoría, Lanús parece haber encontrado el camino para alcanzar el ascenso.

El Granate terminó tercero en la fase regular de la Conferencia Sur con récord de 21 victorias y 11 derrotas, pero elevó considerablemente su nivel en los playoffs.

Barrió a Quilmes de Mar del Plata en octavos, eliminó sin sobresaltos a Villa San Martín y luego dejó en el camino a Gimnasia de La Plata para instalarse en la final.

Además, llega con un dato que alimenta la ilusión de sus hinchas: permanece invicto como local en esta postemporada.

Merchant, la gran figura del match-point

El tercer juego de la serie marcó un quiebre importante.

Lanús se impuso con autoridad por 88 a 61 y mostró su mejor versión en el momento más importante de la temporada.

La gran figura fue Edgar Merchant, quien firmó una actuación descomunal con 30 puntos, 26 de ellos anotados durante la primera mitad, permitiéndole al Granate construir una diferencia que resultó decisiva.

A su producción se sumaron los 14 puntos de Henry, mientras que San Isidro apenas encontró respuestas en Eydallín y Lambrisca.

Ahora la presión cambia de lado.

Lanús sabe que una nueva victoria lo depositará nuevamente en la elite del básquet argentino, mientras que San Isidro necesita ganar para mantener viva la serie y trasladar la definición a San Francisco.

Así está la serie

Juego 1: Lanús 63 - San Isidro 62

Juego 2: San Isidro 90 - Lanús 72

Juego 3: Lanús 88 - San Isidro 61

Cuarto juego

Lanús vs. San Isidro

Hora: 20.30

Estadio: Antonio Rotili

Árbitros: Fabricio Vito, Fernando Sampietro y Sebastián Vasallo

TV: Básquet Pass

Lanús quedó a 40 minutos de cumplir el objetivo que persigue desde hace varias temporadas. San Isidro, en cambio, buscará dar el golpe para extender una final que promete seguir entregando emociones.