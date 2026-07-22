Manchester United viene a la carga por el arquero Leonardo Gil

Manchester United va por el arquero paraguayo Orlando Gill y estaría dispuesto a ejecutar la cláusula de rescisión de ocho millones de dólares en San Lorenzo

Manchester United aceleró por el arquero paraguayo Orlando Gill y estaría dispuesto a ejecutar la cláusula de rescisión de ocho millones de dólares, según confirmó el representante del futbolista, por lo que en San Lorenzo ya se preparan para una posible salida en este mercado de pases.

El interés del conjunto inglés tomó fuerza en las últimas horas luego de que el agente del futbolista con pasado en las ligas de su país revelará que la institución de la Premier League pretende abonar el monto estipulado en el contrato para quedarse con el pase del jugador de 25 años.

De concretarse la operación, San Lorenzo recibiría el dinero correspondiente a la cláusula de salida y perdería a uno de los futbolistas de mayor crecimiento durante la temporada.

En Boedo ya dan por hecho que será muy difícil retener al arquero que tuvo un gran Mundial 2026 y aguardan el envío de la documentación oficial desde Inglaterra para comenzar con las gestiones administrativas de la transferencia.

Gill se consolidó como titular en el arco del Ciclón gracias a sus actuaciones y despertó el interés de varios clubes del exterior, aunque el Manchester United apareció decidido a quedarse con el futbolista sin necesidad de una negociación prolongada.

La posible llegada del arquero al histórico club inglés representaría uno de los traspasos más importantes de San Lorenzo en los últimos mercados y significaría un salto enorme en la carrera del futbolista paraguayo.

Mientras esperan la propuesta formal, en el club azulgrana ya comenzaron a analizar alternativas para reemplazar a un arquero que, salvo un giro inesperado, parece tener los días contados en Boedo.