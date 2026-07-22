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Atenas y Ateneo fueron los ganadores en el ascenso y en la Copa Concejo 0.0%

En el cierre de la fecha 17 del Apertura de Primera B, Atenas venció a Los Juveniles, en tanto Ateneo pasó a los octavos de final en la Copa Concejo 0.0%

Ovación

Por Ovación

22 de julio 2026 · 09:02hs
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Atenas y Ateneo fueron los ganadores en el ascenso y en la Copa Concejo 0.0%

La actividad en los diferentes estamentos de la Liga Santafesina no se detiene. Por la fecha 17 del Torneo Apertura de Primera B, en la costa santafesina, Atenas de Santo Tomé se impuso por la mínima diferencia a Los Juveniles, mientras que por la Copa Concejo 0.0%, en el predio Nery Pumpido, Ateneo Inmaculada logró el pasaje a octavos de final al imponerse a Belgrano de Coronda en los penales.

Este miércoles seguirá el certamen organizado por el Concejo Municipal, y también habrá acción en el Apertura de Primera A José Luis Burtovoy.

En el certamen de ascenso en la Liga Santafesina

Se bajó el telón de la fecha 17 del Torneo Apertura de Primera B que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En el Roberto Tito Vázquez de la localidad de Santa Rosa de Calchines, en el departamento Garay, Atenas de Santo Tomé se impuso por 1 a 0 a Los Juveniles. En un cotejo arbitrado por Ricardo Spacessi, el único gol para el conjunto Griego santotomecino fue conseguido por Thiago Riquelme. En la divisional reserva, la escuadra local, superó por 2 a 1 a Atenas.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe FC 45, Banco Provincial 41, Los Canario 38, Nuevo Horizonte 37, Pucará 36, San Cristóbal 33, Belgrano 28, El Cadi de Rincón 26, Defensores de Alto Verde 25, Atenas de Santo Tomé 23, El Pozo y Vecinal Gálvez 22, Loyola 21, Los Piratitas 18, Don Salvador 15, Los Juveniles 13, Deportivo Agua 12, Floresta 10, Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 3.

En la próxima fecha se medirán: Belgrano con Los Canarios, Pucará con Defensores de Alto Verde, San Cristóbal con Los Piratitas, Santa Fe FCC con Arroyo Leyes, Vecinal Gálvez con Banco Provincial, El Cadi de Rincón con Los Juveniles, Atenas con Deportivo Agua, Don Salvador con Defensores de Peñaloza, El Pozo con Floresta y Nuevo Horizonte con Loyola.

Síntesis: Los Juveniles 0- Atenas 1

Los Juveniles: Gerardo Moreyra, Carlos Cáceres, Tomás Ortega, Ulises Bosio, Samuel Fernández, Alejandro Escobar, Tiago Ceballos, Ezequiel Ledesma, Bruno Martínez, Juan Montengro y Catriel Ceballos. DT: Ezequiel Bosio.

Atenas de Santo Tomé: Mauricio Korkes, Milton Villalba, Julián Pereyra, Eduardo Loréfice, Rocco Nicklison, Gonzálo Torres, Leandro Almada, Matías Casco, Thiago Ferreyra y Thiago Riquelme.

Cambios: Franco Mangold x Bosio, Elías Gómez x Ceballos, Ángel Busto x Martínez, Juan Espinosa x Ledesma (LJ); Bruno Aguirre x Almada, Gastón Maidana x Torres (A).

Gol: Thiago Riquelme (A)

Amonestados: Martínez, Montenegro, Escobar, Ledesma, Ortega, Catriel Ceballos (LJ); Pereyra y Almada (A).

Expulsado: Bruno Aguirre (A).

Árbitro: Ricardo Spacessi

Cancha: Los Juveniles (Santa Rosa de Calchines).

Ateneo pasó a octavos de final en la Copa Concejo 0.0%

En cumplimiento de los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%, certamen organizado por la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU Argentina, en el predio Nery Pumpido se produjo la clasificación de Ateneo Inmaculada a la siguiente instancia. En un verdadero partidazo, en el que ambos equipos merecen nada más que elogios, el conjunto colegial se impuso por 4 a 2 en la definición por penales a Belgrano de Coronda tras haber igualado 4 a 4 en el período reglamentario.

En los 90 minutos, los goles para los dirigidos por Agustín Oliver fueron convertidos por Francisco Loyarte, Martín Vicario y dos del Mono Conrado Peralta Pino, mientras que para el conjunto de barrio Stratta, los hicieron Gastón Bravo, Lucio Monti y Brian Acosta más uno en contra de Matías Heredia. En la próxima fase, Ateneo Inmaculada enfrentará al ganador de Gimnasia y Esgrima con Los Canarios.

En la presente jornada de miércoles 22 de julio, en el predio Nery Pumpido, a partir de las 20.30, se producirá un nuevo choque entre un elenco de la A y de la B: Náutico El Quillá y El Cadi se miden por un lugar en los Octavos de final. El logre avanzar de ronda se medirá ante Nacional. Quedan pendiente de esta instancia jugar los cruces entre Independiente de Santo Tomé con Deportivo Santa Rosa, Vecinal Gálvez con Ciclón Racing, Los Canarios con Gimnasia y Esgrima, Banco Provincial con Colón de Santa Fe, y Universidad del Litoral con San Cristóbal.

Actividad en el Apertura Polaca Burtovoy

Este miércoles se completará la fecha 18 del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy, en el cual se medirán Nacional con Ciclón Racing a partir de las 21, en barrio Sur. Es importante señalar que lo que estaba pautado para jugarse como reprogramación entre Independiente y Universidad fue nuevamente postergado.

El viernes, por la decimonovena fecha del Apertura José Luis Burtovoy y en el estadio de barrio El Jardín, La Perla del Oeste será anfitrión de Colón desde las 21, mientras que el juego preliminar de la Reserva irá a las 19.

A su vez, ese mismo día, en el estadio Miguel Franconieri y también desde las 9 de la noche, Newell’s tendrá la visita del otro líder, Colón de San Justo. El elenco de barrio Roma hará en dicha ocasión la inauguración de las renovadas luminarias de su casa. La Reserva juega a las 7 de la tarde.

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