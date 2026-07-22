Lanús recibe a Cienciano en el inicio de los playoffs de la Copa Sudamericana

Lanús y Cienciano se enfrentarán, desde las 21.30, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Lanús y Cienciano se enfrentarán este miércoles por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El Granate cayó en esta instancia del torneo por quedar tercero en la fase de grupos de la Libertadores, y ahora buscará el bicampeonato tras la conquista de 2025.

El encuentro se disputará desde las 21:30 en el Estadio Ciudad de Lanús, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera y en el VAR lo acompañará el ecuatoriano Carlos Orbe. La televisación estará a cargo de D Sports.

El equipo de Mauricio Pellegrino no pudo seguir agigantando su gran presente en Conmebol y quedó eliminado de la Libertadores luego de culminar tercero en el Grupo G con nueve puntos, tres menos que Liga de Quito de Ecuador y Mirassol de Brasil.

Sin embargo, Lanús sigue siendo el vigente campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, e intentará conseguir otro título internacional para quedar como el máximo ganador.

Por su parte, Cienciano se clasificó a los playoffs del torneo tras quedar en la segunda posición del Grupo B con ocho puntos, siendo superado únicamente por Atlético Mineiro de Brasil con diez unidades, y con una más que Juventud de Uruguay y Puerto Cabello de Venezuela.

En el plano doméstico, perdió 3-1 como local ante Melgar por la primera fecha del Apertura de Perú.

Probables formaciones de Lanús y Cienciano

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Ramiro Carrera, Marcelino Moreno; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Hora: 21:30.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN).

VAR: Carlos Orbe (ECU).

Estadio: Ciudad de Lanús.

TV: D Sports.