Uno Santa Fe | Ovación | Lanús

Lanús recibe a Cienciano en el inicio de los playoffs de la Copa Sudamericana

Lanús y Cienciano se enfrentarán, desde las 21.30, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

22 de julio 2026 · 07:34hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Lanús recibe a Cienciano en el inicio de los playoffs de la Copa Sudamericana

Lanús y Cienciano se enfrentarán este miércoles por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El Granate cayó en esta instancia del torneo por quedar tercero en la fase de grupos de la Libertadores, y ahora buscará el bicampeonato tras la conquista de 2025.

El encuentro se disputará desde las 21:30 en el Estadio Ciudad de Lanús, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera y en el VAR lo acompañará el ecuatoriano Carlos Orbe. La televisación estará a cargo de D Sports.

El equipo de Mauricio Pellegrino no pudo seguir agigantando su gran presente en Conmebol y quedó eliminado de la Libertadores luego de culminar tercero en el Grupo G con nueve puntos, tres menos que Liga de Quito de Ecuador y Mirassol de Brasil.

Sin embargo, Lanús sigue siendo el vigente campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, e intentará conseguir otro título internacional para quedar como el máximo ganador.

Por su parte, Cienciano se clasificó a los playoffs del torneo tras quedar en la segunda posición del Grupo B con ocho puntos, siendo superado únicamente por Atlético Mineiro de Brasil con diez unidades, y con una más que Juventud de Uruguay y Puerto Cabello de Venezuela.

En el plano doméstico, perdió 3-1 como local ante Melgar por la primera fecha del Apertura de Perú.

Probables formaciones de Lanús y Cienciano

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Ramiro Carrera, Marcelino Moreno; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Hora: 21:30.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN).

VAR: Carlos Orbe (ECU).

Estadio: Ciudad de Lanús.

TV: D Sports.

Lanús Cienciano Sudamericana
Noticias relacionadas
manchester united viene a la carga por el arquero leonardo gil

Manchester United viene a la carga por el arquero Leonardo Gil

atenas y ateneo fueron los ganadores en el ascenso y en la copa concejo 0.0%

Atenas y Ateneo fueron los ganadores en el ascenso y en la Copa Concejo 0.0%

el balance de lo que dejo el mundial: el ultimo baile de messi, muchos goles y nuevos records

El balance de lo que dejó el Mundial: el último baile de Messi, muchos goles y nuevos récords

reunion de delegados para definir el segundo semestre de la temporada

Reunión de Delegados para definir el segundo semestre de la temporada

Lo último

Colón vuelve a su refugio: el Brigadier López, la base para reponerse ante Chaco For Ever

Colón vuelve a su refugio: el Brigadier López, la base para reponerse ante Chaco For Ever

Paritarias en Santa Fe: UPCN, ATE, Amsafé y Sadop definen si aceptan la oferta salarial del Gobierno

Paritarias en Santa Fe: UPCN, ATE, Amsafé y Sadop definen si aceptan la oferta salarial del Gobierno

Ansés: quiénes cobran este miércoles 22 de julio y reciben el bono de $70.000

Ansés: quiénes cobran este miércoles 22 de julio y reciben el bono de $70.000

Último Momento
Colón vuelve a su refugio: el Brigadier López, la base para reponerse ante Chaco For Ever

Colón vuelve a su refugio: el Brigadier López, la base para reponerse ante Chaco For Ever

Paritarias en Santa Fe: UPCN, ATE, Amsafé y Sadop definen si aceptan la oferta salarial del Gobierno

Paritarias en Santa Fe: UPCN, ATE, Amsafé y Sadop definen si aceptan la oferta salarial del Gobierno

Ansés: quiénes cobran este miércoles 22 de julio y reciben el bono de $70.000

Ansés: quiénes cobran este miércoles 22 de julio y reciben el bono de $70.000

Tigres volvió a cambiar las condiciones y Ángel Correa se aleja de River

Tigres volvió a cambiar las condiciones y Ángel Correa se aleja de River

Prevención hídrica: Santa Fe avanza con una obra clave para proteger Ciudad Universitaria y el Conicet

Prevención hídrica: Santa Fe avanza con una obra clave para proteger Ciudad Universitaria y el Conicet

Ovación
Se viene una nueva fecha del Torneo del Interior para SFRC y CRAI

Se viene una nueva fecha del Torneo del Interior para SFRC y CRAI

Los cambios que se vienen para el Oficial Prefederal de la ASB

Los cambios que se vienen para el Oficial Prefederal de la ASB

Reunión de Delegados para definir el segundo semestre de la temporada

Reunión de Delegados para definir el segundo semestre de la temporada

Atenas y Ateneo fueron los ganadores en el ascenso y en la Copa Concejo 0.0%

Atenas y Ateneo fueron los ganadores en el ascenso y en la Copa Concejo 0.0%

Tigres volvió a cambiar las condiciones y Ángel Correa se aleja de River

Tigres volvió a cambiar las condiciones y Ángel Correa se aleja de River

Policiales
Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"