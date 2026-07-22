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Corte de agua en Santa Fe: este jueves suspenden el servicio en toda la ciudad por obras en la planta potabilizadora

Aguas Santafesinas (ASSA) interrumpirá el suministro de agua potable durante la madrugada de este jueves 23 de julio en toda la ciudad de Santa Fe. El corte se extenderá entre las 0 y las 5 de la mañana

22 de julio 2026 · 09:36hs
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Este jueves suspenden el servicio en toda la ciudad por obras en la planta potabilizadora

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Este jueves suspenden el servicio en toda la ciudad por obras en la planta potabilizadora

La empresa Aguas Santafesinas (ASSA) informó que durante la madrugada de este jueves 23 de julio realizará un operativo clave en la planta potabilizadora Ingeniero Marcial Candioti, lo que obligará a suspender el suministro de agua potable en toda la ciudad de Santa Fe entre las 0.00 y las 5.

La interrupción del servicio responde a la etapa final de la instalación y puesta en funcionamiento de una nueva bomba de transferencia, una obra destinada a optimizar el funcionamiento del principal establecimiento de producción de agua potable de la capital provincial.

Además de esta intervención, el operativo incluirá trabajos de mantenimiento eléctrico en tableros y transformadores de la planta.

Por qué se realizará el corte de agua en Santa Fe

Desde ASSA explicaron que las tareas fueron planificadas para esta época del año y en un horario nocturno de mitad de semana, con el objetivo de reducir al mínimo las molestias para los usuarios.

La empresa recordó que, una vez concluidos los trabajos, la recuperación del servicio será gradual, ya que el sistema deberá volver a presurizarse de manera progresiva.

Por ese motivo, se recomienda a los vecinos hacer un uso moderado de las reservas domiciliarias de agua mientras dure el operativo y durante las primeras horas posteriores a la restitución del servicio.

Podría haber turbiedad en el agua tras la reposición del servicio

En paralelo con la puesta en marcha de la nueva bomba, Aguas Santafesinas realizará un purgado de la red de distribución, liberando agua en distintos puntos estratégicos de la ciudad para disminuir la posibilidad de que se produzcan episodios de turbiedad.

De todos modos, si al regresar el suministro el agua presenta un aspecto turbio, la empresa recomienda dejar correr el agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su apariencia habitual.

Cómo realizar consultas a ASSA

Los usuarios podrán comunicarse con Aguas Santafesinas durante las 24 horas a través de:

  • WhatsApp: +54 341 695 0008.
  • Oficina Virtual disponible en el sitio web oficial de la empresa.

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