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Reunión de Delegados para definir el segundo semestre de la temporada

Este miércoles, a partir de las 20, de manera presencial y virtual, se realizará una importante reunión de Delegados en la ASB

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Por Ovación

22 de julio 2026 · 07:42hs
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Reunión de Delegados para definir el segundo semestre de la temporada

Este miércoles 22 de julio, a partir de las 20, de manera presencial y virtual, se realizará una importante reunión de Delegados en la Asociación Santafesina de Básquet (ASB).

Los dos temas a tratar son: desarrollo de los torneos en el segundo semestre y modificaciones al reglamento general de torneos.

Reunión de delegados en la ASB

Asimismo, los clubes ya tienen en su poder el formato de disputa de cada una de las categorías y en Primera División se pondrán en consideración dos cambios sustanciales.

El primero es jugar Liga Próximo Masculina (U21) los días martes y Mayores A1 (Prefederal) los días viernes.

Recordemos que por el trabajo de ASEBA (Asociación Santafesina de Entrenadores de Basquetbol) la conformación de planteles será hasta con siete fichas mayores en planilla como máximo.

La propuesta de retomar la actividad es a partir del 27 de julio, en tanto la primera fecha de las tiras del certamen de inferiores comenzar el 1 de agosto.

Delegados ASB Liga Próximo
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