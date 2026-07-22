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El ex-Unión, Santiago Mele, acordó su arribo a Independiente

Santiago Mele será nuevo refuerzo de Independiente, luego de que la dirigencia alcanzara un acuerdo con Monterrey de México para incorporarlo

22 de julio 2026 · 09:30hs
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El ex-Unión, Santiago Mele, acordó su arribo a Independiente

Santiago Mele será nuevo refuerzo de Independiente, luego de que la dirigencia alcanzara un acuerdo con Monterrey de México para incorporarlo. El arquero de 28 años llegará mediante un préstamo por 12 meses, sin cargo y con una opción de compra de tres millones de dólares por el 80% de su ficha, mientras que ambas instituciones compartirán el pago de su salario.

Independiente suma otro arquero

La negociación tuvo un giro decisivo en las últimas horas, ya que Mele tenía conversaciones avanzadas para continuar su carrera en Colo-Colo de Chile, pero Independiente mejoró las condiciones y terminó quedándose con el futbolista.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el uruguayo era uno de los pedidos del entrenador Gustavo Quinteros, quien pretendía incorporar competencia para Rodrigo Rey y sumar una alternativa de jerarquía internacional en un puesto considerado prioritario.

Mele arribó a Monterrey en 2025 y tiene contrato con la institución mexicana hasta diciembre de 2029, aunque no logró consolidarse definitivamente como titular y recibió autorización para buscar continuidad en otro equipo.

El ex jugador del Junior de Colombia conoce el fútbol argentino por su paso por Unión de Santa Fe, donde disputó 70 partidos, mantuvo su arco invicto en 20 oportunidades y se destacó especialmente por sus actuaciones en competencias internacionales.

Además, formó parte del seleccionado uruguayo durante el Mundial de 2026, aunque fue suplente durante la participación del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

Mele se convertirá en la segunda incorporación de Independiente en este mercado, después del regreso de Maximiliano Meza, y viajará en los próximos días para someterse a la revisión médica y firmar su contrato.

Con su llegada, el Rojo sumará un arquero con experiencia internacional y abrirá un nuevo escenario en la lucha por la titularidad, actualmente en manos de Rodrigo Rey.

Independiente Santiago Mele Monterrey
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