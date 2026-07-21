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Las Panteras viajan a Lima por la Copa Sudamericana con la mira en la VNL

Las Panteras parten a la capital peruana para disputar la Copa Sudamericana desde el miércoles, un torneo clave para sumar puntos de cara a la VNL 2027

Ovación

Por Ovación

21 de julio 2026 · 09:12hs
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Las Panteras ya tienen su lista confirmada para la Copa Sudamericana en Lima.

Las Panteras ya tienen su lista confirmada para la Copa Sudamericana en Lima.

Tras los triunfos ante Chile y Venezuela en el triangular amistoso jugado en San Juan, Las Panteras viajan a Lima para disputar la Copa Sudamericana entre el 22 y el 26 de julio que entrega puntos para el ranking de la FIVB de cara al gran objetivo del 2027 que será entrar a la VNL. A favor de las chicas, Brasil, que está en las finales de dicho torneo, jugará con un equipo alternativo, lo que da chances de repetir el título de la Copa América pasada.

Si bien el ingreso a la VNL no depende sólo de los propios resultados y además por la vuelta de Rusia a la competencia se hace más complicado, está en estudio la ampliación del cupo a 20 equipos, lo que mejora las posibilidades si sigue sumando puntos este torneo y en los próximos en el mes de septiembre cuando se juegue el preolímpico.

Las Panteras confirmadas para la Copa Sudamericana

Ya se definió la lista de 14 jugadoras que representarán a nuestra Selección en la Copa Sudamericana de Voleibol, que se llevará a cabo del 22 al 26 de julio en Lima, Perú. El seleccionado argentino integrará la zona junto a Ecuador, Venezuela y Colombia. El equipo viene de disputar un Triangular Internacional de preparación, en el que se impuso con éxito ante Chile y Venezuela.

Las Panteras,, ubicadas en el puesto 19 del ranking mundial, vuelven a tener un objetivo claro: clasificar a la Volleyball Nations League (VNL). Tras quedarse afuera por escaso margen en las últimas ediciones, la Copa Sudamericana, que comenzará este miércoles en Lima, será determinante. Si Argentina alcanza la final, muy probablemente frente a Brasil, y consigue el título, dará un paso clave hacia ese objetivo.

Para la Copa Sudamericana, en el grupo A estarán Perú junto a Brasil, Chile y Bolivia, mientras que Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador se encuentran en el grupo B. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales, también lograrán su clasificación al Sudamericano, torneo que brinda un cupo a los Juegos Olímpicos.

El plantel de Las Panteras es el que se detalla a continuación: María Victoria Mayer, Melany Detzel, Bianca Cugno, Anahí Tosi, Bianca Bertolino, Antonela Fortuna, Daniela Bulaich, Dalma Pérez, Biana Farriol, Candelaria Herrera, Avril García, María Agostina Pelozo, Victoria Caballero y Micaela Cabrera. Cuerpo técnico: Facundo Morando (entrenador), Pablo Ambrosini (asistente), Ezequiel Alem (preparador físico), Lucía Liceri (estadístico), Víctor Ríos (manager).

Fixture de Las Panteras

Miércoles 22/7: 12.45, Argentina vs. Ecuador

Jueves 23/7: 17.45, Argentina vs. Venezuela

Viernes 24/7: 17.45, Argentina vs. Colombia

Las Panteras Copa Sudamericana VNL
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