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Las Panteras tienen plantel definido para la gira por San Juan

Con la presencia de varias santafesinas, como Vicky Mayer, Las Panteras volverán a presentarse en San Juan en el marco de un triangular internacional junto a Chile y Venezuela

Ovación

Por Ovación

14 de julio 2026 · 08:58hs
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Victoria Mayer y la cordobesa de Devoto

Victoria Mayer y la cordobesa de Devoto, Bianca Cugno, forman parte de la delegación nacional.

Con una gran expectativa en tierra de sanjuanina donde se respira vóley y con todo lo que generan Las Panteras que siempre juegan a estadio lleno, se viene un triangular amistoso contra Chile y Venezuela entre el 16 y 18 de julio en el estadio en la etapa final de la preparación antes de la Copa Sudamericana en Lima a fin de mes con chances de sumar puntos en el ranking para la VNL del 2027.

Un equipo alternativo de la amplia convocatoria que hizo Facundo Morando para estos meses de entrenamiento viene de jugar la Copa Andina la semana pasada contra diferentes combinados de Perú y ahora con equipo completo se van a dar los ensayos finales antes del Sudamericano que se juega entre el 22 y el 26 de julio compartiendo grupo con Ecuador, Venezuela y Colombia.

Las Panteras siguen con su preparación para un 2026 crucial en cuanto a competencias y crecimiento como equipo que viene de ganar dos Panamericanos y la Copa América. Este año además de la mencionada Copa Sudamericana, está el Preolímpico en Brasil y los Juegos Odesur. Se sabe que el gran objetivo es entrar a la VNL el año que viene.

Las Panteras se presentarán en San Juan

La Federación del Voleibol Argentino (FeVA) definió la lista de jugadoras que disputarán los encuentros amistosos frente a Chile y Venezuela. Este 16 y 18 de julio, la selección Argentina de vóley femenino, conocida como Las Panteras, disputará un triangular, en la provincia de San Juan, de cara a las competencias internacionales que se le vienen.

En el primer partido, el combinado nacional será rival de Venezuela, mientras que en el segundo enfrentará a Chile. Ambos encuentros comenzarán a las 21:00 horas. Sendos cotejos se jugarán en el Coliseo Aldo Cantoni de la ciudad cuyana, con la transmisión exclusiva de Fox Sports para todo el país.

La santafesina Vicky Mayer, formada en Regatas de Santa Fe, es una de las l&iacute;deres de Las Panteras.

La santafesina Vicky Mayer, formada en Regatas de Santa Fe, es una de las líderes de Las Panteras.

Entre las convocadas se encuentra Victoria Mayer, jugadora formada en Regatas de Santa Fe que suma una nueva oportunidad en la selección mayor, ratificando su gran rendimiento en las últimas competiciones y su lugar en los planes del cuerpo técnico de cara a la preparación internacional.

También se encuentran convocadas jugadoras de la provincia de Santa Fe, como es el caso de la punta Bianca Bertolino de San Guillermo, la punta-receptora Antonela Fortuna de San Carlos Centro, y la líbero rosarino Agostina Pelozo. También se encuentra la entrerriana Melany Detzel que tuvo un paso importante por Villa Dora, y la opuesta Bianca Cugno, oriunda de la ciudad de Devoto en la provincia de Córdoba.

El plantel argentino en San Juan

La delegación argentina está integrada por: María Victoria Mayer, Melany Luján Detzel, Bianca Cugno, Anahí Florencia Tosi, Bianca Bertolino, Antonela Guadalupe Fortuna, Daniela Soledad Bulaich Simian, Dalma Nicole Pérez, Bianca Farriol, Candelaria Lucía Herrera Rodríguez, Avril García, María Agostina Pelozo, Victoria Anabella Caballero, Martina Bednarek y Micaela Margarita Cabrera.

Por su parte, el cuerpo técnico estará conformado por: Facundo Morando, Pablo Martín Ambrosini, Eduardo Allona, Ezequiel Matías Alem, Lucía María Liceri, María Rocío Flamini, Víctor Hugo Ríos y Diego Martín Ferreyra.

Las Panteras San Juan plantel
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