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Las pibas de Alma se quedaron con el Torneo Apertura en categoría Juveniles

Alma Juniors doblegó como visitante a Almagro por 56 a 35, para apoderarse del certamen Apertura en categoría Juveniles

Ovación

Por Ovación

3 de julio 2026 · 10:17hs
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Las pibas de Alma se quedaron con el Torneo Apertura en categoría Juveniles

Alma Juniors sigue dejando su sello en el básquet femenino. Esta vez, las Juveniles se consagraron campeonas del Torneo Apertura tras derrotar a Almagro en el estadio Pepote Spies, sumando un nuevo logro para la institución.

El equipo conducido por Pablo González mostró una vez más su solidez y se quedó con la definición para coronar una gran campaña, que tuvo su premio con la vuelta olímpica.

Con esta conquista, Alma Juniors alcanzó su tercer título femenino en el primer semestre de la temporada, ratificando el gran presente que atraviesa el básquet de la institución en las distintas categorías.

La consagración de las Juveniles refleja el trabajo sostenido que viene realizando el club en el desarrollo de sus divisiones formativas, consolidándose como uno de los principales protagonistas del básquet femenino de la región.

Síntesis Almagro y Alma

ALMAGRO 35: Mía Fontenla 0, Lucía Andersson 6, Delfina Collins 0, Eugenia Reynaudo 2, Giuliana Caravario 6, Renata Lenarduzzi 6, Sofía Brossio 2, Candela Secco 0, Emma Flaviani 0, Ema Bonce 8, Lara Agretti 5, Brisa Ojeda 0. DT: Maximiliano Barisio.

ALMA JUNIORS 56: Trinidad Lagger 4, Morena Velázquez 0, Agostina Heinzen 4, Jazmín Peralta 2, Eugenia Freyre 8, Julieta Bovero 0, Catalina Huber 8, Luisina Pasero 7, Paulina Descalzo 0, Ana Leoni 19, Julieta Miquere 0, Morena Bertolotti 4. DT: Pablo González.

Parciales: 4-12, 17-31 y 29-44.

Árbitros: Robledo Mas, Isla y Aguilar.

Cancha: Juan Carlos Spies.

Alma Almagro apertura
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