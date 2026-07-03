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Suiza le ganó sin sobresaltos a Argelia y avanzó a octavos de final

En Vancouver, la selección de Suiza venció 2-0 a su par de Argelia por los 16vos de final del Mundial. En la próxima instancia enfrentará a Colombia o Ghana

3 de julio 2026 · 11:27hs
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Suiza se metió en octavos de final.

Suiza se metió en octavos de final.

Suiza venció 2-0 a Argelia en el BC Place de Vancouver y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, en una actuación sólida y efectiva que terminó con el sueño del equipo africano.

Suiza avanzó a octavos de final

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, el equipo dirigido por Murat Yakin golpeó rápido gracias al gol de Breel Embolo a los 10 minutos del primer tiempo, y Dan Ndoye en el primer minuto del complemento para sentenciar el 2-0 final.

Por su parte, Argelia intentó reaccionar con posesión, presión y algunos avances conducidos por Riyad Mahrez, pero nunca logró romper el orden defensivo de Suiza, el equipo europeo se mostró compacto, paciente y muy claro para atacar los espacios.

Con Granit Xhaka y Remo Freuler como ejes en la mitad de la cancha, Suiza controló los tiempos del partido y obligó a Argelia a jugar cada vez más incómoda.

Desde el gol de Ndoye, el partido quedó prácticamente definido. El seleccionado africano movió el banco, intentó sumar variantes ofensivas y buscó descontar, pero careció de claridad en los metros finales.

El equipo dirigido por Vladimir Petkovic, justamente ex entrenador de Suiza, no encontró caminos para lastimar a un rival que defendió con firmeza y no perdió el control emocional del encuentro.

La victoria tuvo un valor especial para Suiza, que consiguió su primera victoria en un partido de eliminación directa mundialista desde 1938. Además, el seleccionado europeo mantiene su invicto en el torneo y llega a octavos con una confianza en alza.

El equipo europeo venía de una fase de grupos muy sólida y volvió a demostrar que puede ser un rival incómodo para cualquiera: orden táctico, presión inteligente, transiciones rápidas y jerarquía en las áreas.

Argelia, en cambio, se despidió después de una Copa del Mundo en la que había logrado superar la fase de grupos, pero no consiguió sostener su ilusión en el primer cruce de eliminación directa.

La eliminación también tuvo un condimento emotivo, ya que Mahrez habría disputado su último partido con la camiseta del seleccionado argelino. El capitán fue uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de su país, pero esta vez no pudo conducir a Argelia a una nueva hazaña mundialista.

Suiza, por su parte, ya piensa en la próxima ronda. En octavos de final enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Ghana, nuevamente en Vancouver.

Suiza Argelia octavos de final
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