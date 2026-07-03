El historial de la Selección Argentina ante equipos africanos en los Mundiales

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial y el cruce sumará un nuevo capítulo al historial contra africanos

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 y el cruce sumará un nuevo capítulo al historial ante africanos.

Hasta el momento, Argentina jugó 8 partidos mundialistas ante equipos de África, con un balance de 7 victorias y 1 derrota. En esos encuentros, el seleccionado nacional convirtió 14 goles y recibió 6.

El primer antecedente fue uno de los golpes más fuertes de la historia de los Mundiales: el 0-1 ante Camerún en el partido inaugural de Italia 1990, en el estadio San Siro de Milán.

Aquel equipo argentino, campeón vigente y liderado por Diego Armando Maradona, cayó ante el conjunto africano por el gol de François Omam-Biyik, en una derrota que todavía es recordada como una de las grandes sorpresas mundialistas.

Después de ese tropiezo, Argentina construyó una racha perfecta ante selecciones africanas.

El rival más repetido fue Nigeria, al que enfrentó cinco veces en Mundiales y le ganó siempre.

El primer cruce ante las Súper Águilas fue en Estados Unidos 1994, con triunfo 2-1 gracias a un doblete de Claudio Paul Caniggia, en el último partido mundialista de Maradona con la camiseta argentina. Luego llegó el 1-0 en Corea-Japón 2002, con gol de Gabriel Batistuta en el debut de aquel Mundial.

En Sudáfrica 2010, el equipo dirigido por Maradona volvió a vencer a Nigeria, esta vez por 1-0, con un cabezazo de Gabriel Heinze.

Cuatro años más tarde, en Brasil 2014, Argentina derrotó nuevamente al seleccionado nigeriano, en un partidazo que terminó 3-2, con dos goles de Lionel Messi y uno de Marcos Rojo.

El quinto y último antecedente ante Nigeria fue en Rusia 2018, cuando la Selección ganó 2-1 con goles de Messi y Rojo, en una noche agónica que le permitió clasificarse a los octavos de final.

Además de Camerún y Nigeria, Argentina también enfrentó a Costa de Marfil en el Mundial de Alemania 2006.

Fue victoria 2-1 en el debut, con goles de Hernán Crespo y Javier Saviola, en un partido exigente ante un equipo que tenía como figura a Didier Drogba.

El antecedente más reciente contra un seleccionado africano se dio en este mismo Mundial 2026, cuando la Scaloneta venció 3-0 a Argelia en Kansas City, con un triplete de Lionel Messi.

El historial completo de la Selección Argentina con africanos

Italia 1990: Argentina 0-1 Camerún.

Estados Unidos 1994: Argentina 2-1 Nigeria, goles de Caniggia.

Corea-Japón 2002: Argentina 1-0 Nigeria, gol de Batistuta.

Alemania 2006: Argentina 2-1 Costa de Marfil, goles de Crespo y Saviola.

Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Nigeria, gol de Heinze.

Brasil 2014: Argentina 3-2 Nigeria, goles de Messi, Messi y Rojo.

Rusia 2018: Argentina 2-1 Nigeria, goles de Messi y Rojo.

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Argentina 3-0 Argelia, tres goles de Messi.

De esta manera, Argentina llega al duelo ante Cabo Verde con una clara supremacía histórica ante representantes africanos en Mundiales. El dato fuerte es que, desde la caída ante Camerún en 1990, la Selección ganó los siete partidos siguientes frente a equipos de África.

Cabo Verde, debutante absoluto en Copas del Mundo, intentará cortar esa racha y dar uno de los grandes golpes del torneo. Argentina, en cambio, buscará sostener su dominio en este historial y avanzar a los octavos de final para mantener vivo el sueño del bicampeonato.