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Los 11 de Medrán en Colón para visitar a Deportivo Madryn con cambios y otro esquema

Colón está listo para visitar a Deportivo Madryn por la fecha 19 de la zona A de la Primera Nacional, con varios retoques por parte de Ezequiel Medrán

Ovación

Por Ovación

3 de julio 2026 · 11:05hs
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Los 11 de Medrán en Colón para visitar a Deportivo Madryn con cambios y otro esquema

Prensa Colón

Colón ya tiene prácticamente definido el equipo para visitar este domingo, desde las 15, a Deportivo Madryn, en un duelo clave por la 19ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El DT Ezequiel Medrán se vio obligado a modificar por bajas importantes y, además, cambiará el dibujo para un compromiso ante un rival directo.

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Las principales variantes estarán en la defensa. Nicolás Thaller ingresará en lugar del suspendido Federico Rasmussen (cinco amarillas), mientras que Sebastián Olmedo continuará como titular para reemplazar al lesionado Pier Barrios, quien quedó al margen tras sufrir un desgarro.

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En la mitad de la cancha también habrá modificaciones. Matías Muñoz ocupará el lugar de Ignacio Lago, otra ausencia que obligó al entrenador a rearmar el equipo de cara a un encuentro en el que Colón necesita sumar de a tres para seguir prendido en la pelea.

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Con estos cambios, Medrán apostará por un esquema 4-1-4-1, buscando mayor equilibrio y solidez para enfrentar a un Deportivo Madryn que también pelea en los puestos de protagonismo de la categoría. El plantel rojinegro emprendió viaje este viernes por la mañana rumbo al sur del país y luego quedaba concentrado a la espera del compromiso del domingo.

Muñoz reemplazará a Lago en Colón.

Muñoz reemplazará a Lago en Colón.

Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Federico Lértora; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio y Darío Sarmiento; y Alan Bonansea.

Colón Deportivo Madryn Ezequiel Medrán
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