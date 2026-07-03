Argentina juega por los 16avos ante el sorprendente Cabo Verde

Este viernes desde las 19, la Selección Argentina jugará ante Cabo Verde por los 16avos de final en Miami

La Selección Argentina y Cabo Verde jugarán este viernes desde las 19 en el Hard Rock de Miami, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni pone primera en los duelos de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años.

Argentina llega a este encuentro tras haber finalizado primera y con puntaje perfecto en el grupo J, en el qeu se clasificó una fecha antes tras ganarle a Argelia y Austria en los primeros dos partidos. El elenco de Scaloni cerró con una victoria por 3-1 con un once alternativo ante Jordania. Ahora, el seleccionado intentará dar el primer paso en los partidos decisivos ante los africanos y, en caso de ganar, irá contra el vencedor del duelo que protagonizarán el mismo día Australia y Egipto.

Por su parte, Cabo Verde afronta este compromiso luego de haber hecho historia al clasificarse en el segundo lugar del grupo H que compartió ni más ni menos que ante España, Uruguay y Arabia Saudita. En su última presentación, igualó sin goles con los de Medio Oriente, aunque lo curioso es que pasó de fase con apenas tres puntos, ya que igualó todos los encuentros. Intentará dar un nuevo golpe en su primera incursión mundialista.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

Árbitro: Drew Fischer.

Estadio: Miami Stadium

Hora: 19.

TV: TyC Sports, TV Pública, Dsports y Disney Premium.