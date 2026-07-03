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Sanjustino ganó en el Otrino y quedó a un paso del bicampeonato en el Apertura

Sanjustino se impuso como visitante frente a Colón en el Roque Otrino y tomó ventaja en la serie final del Apertura

Ovación

Por Ovación

3 de julio 2026 · 10:07hs
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Sanjustino ganó en el Otrino y quedó a un paso del bicampeonato en el Apertura

Sanjustino dio un paso clave hacia un nuevo título. En el gimnasio Roque Otrino, el Matador derrotó a Colón y quedó muy cerca de conquistar el bicampeonato del Torneo Apertura.

El visitante hizo valer su oficio en un escenario siempre complejo y logró quedarse con un triunfo de enorme valor, que le permite afrontar con ventaja el encuentro decisivo de la serie.

Con este resultado, Sanjustino quedó a un paso de volver a gritar campeón y ratificar el dominio que viene mostrando en el ámbito de la ASB. El equipo tendrá ahora la oportunidad de cerrar la final y sumar su segundo título consecutivo en el certamen.

La definición será el próximo martes 7 de julio, cuando el Matador buscará coronar la serie y alcanzar un nuevo Apertura, mientras que Colón intentará revertir la historia para estirar la definición y evitar la vuelta olímpica de su clásico rival.

Síntesis de Sanjustino y Colón

COLÓN 72: Franco Mierke 24, Alan De la Rúa 14, Bautista Debona 4, Adrián Herrera 2, Thiago Chemez 2 (FI) Martín Alberini 10, Juan Aldaz 0, Juan Mantovani 16. DT: Leandro Spies.

SANJUSTINO 91: Matías Fleury 12, Tomás Pereyra 13, Leonardo Strack 14, Emanuel Bender 0, Lucas Musante 9 (FI) Benjamín Armendia 6, Esteban Espinoza 2, Matías Galligani 5, Jordi Godoy 18, Gonzalo Lozicki 12, Felipe Peirone 0. DT: Renzo Giunta.

Parciales: 20-25, 40-44 y 58-72.

Árbitros: Fabio Alaniz, Silvio Guzmán y Romina Morales.

Cancha: Roque Otrino.

Sanjustino Colón Apertura
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