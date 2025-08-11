Otro jugador de Unión, citado a la Selección Argentina Sub 16

Se pone en marcha una nueva semana de trabajo de la Selección Argentina Sub 16, con la citación del defensor de Unión, Jesús Schalbetter. Orgullo rojiblanco

Unión sigue formando talentos, y esta vez la noticia llega desde las juveniles. El defensor Jesús Schalbetter , una de las grandes promesas del semillero rojiblanco, fue convocado por Diego Placente para sumarse a una nueva semana de entrenamientos con la Selección Argentina Sub 16, que se prepara con vistas al Sudamericano.

La citación tiene como objetivo continuar con la evaluación de jóvenes que podrían integrar la lista definitiva para el certamen continental. Los trabajos se desarrollarán hasta el miércoles en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Schalbetter, marcador central y de buena proyección, viene teniendo una temporada destacada: acumula 19 partidos como titular en su categoría (la 7ª) y ya convirtió tres goles —nada menos que ante River, Argentinos Juniors y Barracas Central—, lo que marca su influencia tanto en defensa como en ofensiva.

Otro jugador de Selección en Unión

La convocatoria representa un reconocimiento al trabajo del juvenil y al proyecto formativo del club. Unión vuelve a tener presencia en un seleccionado nacional, reafirmando su apuesta por las divisiones inferiores y el desarrollo de jugadores propios.

Una gran noticia para el jugador, su familia, y también para el pueblo tatengue, que celebra la proyección de una de sus joyas rumbo al fútbol grande.