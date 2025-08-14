La Premier League prepara una serie de homenajes para Diogo Jota

El fin de semana arranca la temporada 2025/26 de la Premier League, con distintos homenajes para rendir tributo al recientemente fallecido Diogo Jota

La Premier League guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la primera jornada que se disputan este fin de semana como homenaje al fallecido Diogo Jota, quien perdió la vida junto a su hermano André Silva en un accidente de tráfico en Zamora (España), el pasado 3 de julio.

Además del minuto de silencio, los jugadores de todos los clubes llevarán brazaletes negros, mientras que en las pantallas se compartirán mensajes e imágenes del futbolista portugués.

Tanto el Liverpool como el Wolverhampton Wanderers, donde jugó Jota, de 28 años, realizarán homenajes propios en sus encuentros ante el Bournemouth y el Manchester City, respectivamente.

El pasado domingo, durante la disputa de la Community Shield, entre el Liverpool y el Crystal Palace, la leyenda del Liverpool, Ian Rush, acompañado por Steve Parish, presidente del Crystal Palace, dejó una ofrenda floral en el fondo de Wembley donde se situaron los aficionados del Liverpool, que desplegaron una pancarta en homenaje al jugador, levantando el título de la Premier League.