El equipo que podría presentar Colón ante San Telmo en la Isla Maciel

En una serie de ensayos con distintos esquemas y nombres, el DT de Colón, Martín Minella, le va dando forma al conjunto que chocará ante San Telmo

La semana de Colón va llegando a su fin, apenas con un entrenamiento en el horizonte antes de viajar a Buenos Aires para enfrentar a San Telmo.

Será un duelo entre dos equipos de andar regular, lejos ambos del lote de ingreso al Reducido, más el Sabalero que mira de cerca a los que actualmente perderían la categoría.

Nombres que cambian al igual que el esquema

Desde que Martín Minella se hizo cargo del equipo, Colón jugó 6 partidos, con dos victorias y cuatro derrotas, las últimas tres de manera consecutiva.

Más allá de lo numérico, en este recorrido recibió 12 goles y apenas contra Almirante Brown (1-0) se fue con su valla invicta. Por eso recuperar solidez defensiva es una de las premisas.

El bosquejo que tiene en mente Minella

Con el reciente parte médico de los lesionados, en defensa ingresaría Guillermo Ortiz por Nicolás Thaller; Zahir Ibarra reemplazaría a Luis Rodríguez.

Después de su buen partido ante Gimnasia (M) y habiendo cumplido dos fechas de inhabilitación por la expulsión, Lautaro Laborié sustituiría al lesionado Gaitán. Y Castro se ganaría un lugar por Gigliotti.

Un tentativo elenco sería con Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz, Zahir Ibarra, Facundo Castet; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Lautaro Laborié; Ignacio Lago; Facundo Castro.