Lautaro Alegre va a Rosario con buenas expectativas

"A Rosario voy con buenas expectativas, la idea es buscar marca, llegan muchos animales de jerarquía al torneo, los cuales están en un alto nivel, y puede pasar cualquier cosa. Por eso el objetivo que tengo en vistas conseguir marcas, y esa es la estrategia que llevo, en un año muy particular. Se trata de un torneo reducido en cuestión de cantidad de gente, pero por lo menos en mi prueba estamos todos muy parejos. Hay algunos que están más arriba en cuanto a nivel, pero creo que muy parejos estamos todos." le dijo a UNO Santa Fe Lautaro Alegre.

Atletismo2.jpg El representante de Velocidad y Resistencia viene de cumplir una destaca actuación en el Campeonato Provincial de Mayores. UNO Santa Fe

El atleta de Velocidad y Resistencia destacó que "todas las competencias que hubo las aprovechamos a todas, participé en las que hubo en la pista local del Card, porque es además lo poco que pudo haber por todo este tema del coronavirus. Con las marcas me fue bien, en 800 tuve un buen debut con la marca legal, en los entrenamientos veníamos bien, pero necesitábamos validar algo que también hice en 400".

A cerca de como afrontó la cuarentena explicó que "fue muy complicado, pero lo hice entrenando en mi casa. Pude por suerte pude zafar y entrenar en la terraza de mi casa, que no es muy grande, aunque si tenía un espacio bueno, pero me permitió estar en movimiento. Pude de ese modo cumplir con las rutinas que me mandaba mi entrenador, y eran muchos circuitos, también tenía algunas pesas, y por lo menos no estuve parado que es algo más que importante".

El regreso a la pista del Pedro A. Candioti

El representante de la Federación Santafesina de Atletismo comentó que "la vuelta a la pista fue realmente muy bueno, porque podés hacer los trabajos específicos, ya que hubo un mes que nos habilitaron poder salir a correr, aunque no es lo mismo el poder venir a hacerlo a la pista. Nos exigían al principio la declaración jurada, los barbijos, la higienización con alcohol y el tema del distanciamiento. Al principio era una hora, y después con el tiempo se fue flexibilizando, porque es algo que se fue pidiendo".

Atletismo3.jpg El destacado atleta local estará presente en la prueba de 800 metros llanos en el estadio municipal de Rosario Jorge Newbery. UNO Santa Fe

Alegre resaltó que "este año había muchas competencias para poder participar, pero por la pandemia quedaron suspendidas. Tenía uno importante, el torneo de facultades que era un panamericano en México, que no se pudieron realizar. Los Gran Prix sudamericanos a principio de año, como así también las diferentes pruebas nacionales. Para el año que viene vamos a tener que ver que se puede realizar, depende como den el cronograma de torneos la idea es todo lo que se pueda a principios de año. Porque buscan que los más grandes consigan las marcas necesarias. Mi intención es estar en el Sudamericano de Menores, así que buscaré la marca para poder estar presente, y la idea es entrar entre los cuatro primeros".

"Los entrenamientos que hago son de lunes a sábados, por ahora en un sólo turno, ya luego después de las fiestas ya arrancamos con los doble turnos. Venimos trabajando de acuerdo a la planificación, ahora será el tiempo de incorporar kilómetros y trabajos de gimnasio. Luego, cuando más nos acercamos a las competencias, se hacen trabajos más específicos en la pista. Con mi entrenador Alejandro Merlo ya hace ocho años que trabajo con él en el Card, nunca cambié y la relación con el ees excelente" destacó el talentoso atleta de la capital santafesina.

En relación a como fueron sus comienzos en el atletismo, Lauti Alegre contó que "yo jugaba al fútbol en Colón, y fue cuestión que estábamos mucho tiempo parado en el receso, pasa un mes hasta que se volvía a entrenar, no ee gustó y me mostraron las olímpiadas del 2004, me llamó la atención, mi vieja me trajo al Card, y me gustó mucho así que no lo deje más".