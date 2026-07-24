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Leclerc dominó en la práctica libre 1 del GP de Hungría, que no contó con Colapinto

Se llevó a cabo en el Hungaroring las práctica libre 1 de la undécima carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

24 de julio 2026 · 09:51hs
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Leclerc dominó en la práctica libre 1 del GP de Hungría, que no contó con Colapinto

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se quedó con la primera posición en la práctica libre 1 del Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del campeonato de Fórmula 1, en una sesión que no contó con la presencia del argentino Franco Colapinto.

Leclerc, quien demostró un gran nivel en las últimas dos fechas (ganó en Gran Bretaña y quedó segundo en Bélgica), terminó en lo más alto de la tabla gracias a su registro de vuelta de 1:19,075.

De esta manera, el monegasco le sacó 484 milésimas a su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el top 5 lo completaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico George Russell.

La práctica 1 no contó con Franco Colapinto en Hungría

Esta sesión no contó con la presencia de Colapinto, ya que en su lugar estuvo el estonio Paul Aron. Esto se debe a la normativa de la FIA que le exige a cada equipo que los pilotos considerados rookies participen de cuatro sesiones de práctica.

Otros de los pilotos titulares que no dijeron presente en la práctica libre 1 del GP de Hungría fueron el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), el británico Oliver Bearman (Haas), el australiano Oscar Piastri (McLaren), quienes fueron reemplazados por el danés Frederik Vesti, el japonés Ryo Hirakawa y el italiano Leonardo Fornaroli, respectivamente.

De todas maneras, todos ellos dirán presente en la segunda sesión de entrenamientos, que está programada para las 12 del mediodía (hora de Argentina).

En lo que respecta a los Alpine, la sesión fue muy complicada debido a que el francés Pierre Gasly finalizó decimocuarto, mientras que Aron terminó en el decimonoveno lugar.

Leclerc Hungría Colapinto
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