Lejos de la Fórmula 1, así son las vacaciones de Franco Colapinto

El argentino Franco Colapinto aprovechó el paréntesis de la Fórmula 1 para andar en bicicleta, jugar al paddle y manejar una moto de agua, entre otras cosas

17 de agosto 2025 · 18:06hs
La Fórmula 1 dispone que en el receso de verano las escuderías deben detener los proyectos en los talleres, las simulaciones digitales, las pruebas y todas las actividades relacionadas con el rendimiento de los monoplazas; es por eso que Franco Colapinto tiene tiempo para realizar distintas actividades lejos de la disciplina.

Es así que el piloto argentino ha compartido videos andando en bicicleta y también aprovechó para jugar al paddle con Fernando Belasteguín y Bizarrap en Barcelona. Ahora eligió mostrarse a toda velocidad manejando una moto de agua en Formentera, donde continúa disfrutando de su descanso en la previa del Gran Premio de Países Bajos.

Pura velocidad, pero lejos de la Fórmula 1

La última actividad que llevó adelante Franco Colapinto relacionada con la Fórmula 1 fue su participación en el Gran Premio de Hungría donde terminó en el puesto 18; luego fue parte de las pruebas de neumáticos Pirelli en Hungaroring y cuando circulaba por la curva 11 terminó cochando contra el muro.

Al constatar que estaba bien de salud comenzó sus vacaciones obligatorias que constan de 14 días de manera consecutiva. Allí las tareas de las escuderías quedan totalmente detenidas, al punto que los trabajadores pueden ser sancionados si identifican que los empleados mantienen comunicaciones, ya sea presencial, por teléfono o mail.

En ese contexto Colapinto se mostró disfrutanto del verano europeo sobre una moto de agua que era conducida por el piloto argentino a gran velocidad.

A fin de mes regresan las actividades en la Fórmula 1 y la cita será en Países Bajos donde el circuito de Zandvoort recibirá a fanáticos de todo el mundo.

