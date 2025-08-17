La Fórmula 1 carga contra Alpine por el rendimiento de Colapinto

La Fórmula 1 analizó el rendimiento del corredor argentino Franco Colapinto en la escudería francesa de Alpine. ¿Cuál es el balance?

Mientras la Fórmula 1 atraviesa su receso de verano, el sitio oficial de la categoría publicó un balance sobre los pilotos debutantes y allí habló sobre el argentino Franco Colapinto, destacándolo como uno de los casos más complejos de la temporada.

El argentino, que asumió el desafío de reemplazar al australiano Jack Doohan en Alpine a mitad de año, fue resaltado por haber dado un salto de responsabilidad sin pretemporada, con un ingeniero de carrera nuevo y en medio de la inestabilidad interna de la escudería francesa .

Según la Fórmula 1, estas condiciones adversas marcaron la irregularidad que el pilarense mostró hasta ahora en su primera experiencia completa como titular, donde aún no pudo sumar puntos en el campeonato.

Se remarcó que la salida de Doohan fue el punto de partida para que Colapinto se convierta en piloto oficial de Alpine, aunque la transición no estuvo acompañada por la estabilidad necesaria.

El sitio de la máxima categoría comparó la situación del pilarense con la que atravesaron en su momento el francés Pierre Gasly y el neozelandés Liam Lawson en Red Bull, pilotos talentosos que tampoco pudieron asentarse de inmediato por la presión y la falta de contexto favorable.

Alpine, el responsable de las dificultades

En ese sentido, el análisis apuntó directamente a Alpine como el gran responsable de las dificultades: “Los extraños manejos sobre el asiento dejaron a dos capaces pilotos compitiendo con una mano atada a sus espaldas”.

De todas maneras, el informe también destacó un aspecto positivo y es que Colapinto tendrá una ventaja respecto a sus primeros meses, ya que después del Gran Premio de Países Bajos regresará a circuitos en los que ya corrió y se destacó cuando debutó con Williams en 2024.

Si logra capitalizar esa experiencia y mejorar sus clasificaciones, la Fórmula 1 consideró que el argentino podría dar un giro a su temporada y cerrar el año sumando puntos importantes para Alpine.