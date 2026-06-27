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Lejos de los puntos: Colnaghi terminó decimoctavo en la carrera sprint del GP de Austria

El argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) finalizó decimoctavo en la sprint del Gran Premio de Austria de Fórmula 3 y quedó lejos de la zona de puntos

27 de junio 2026 · 09:01hs
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Lejos de los puntos: Colnaghi terminó decimoctavo en la carrera sprint del GP de Austria

El argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) finalizó decimoctavo en la carrera sprint del Gran Premio de Austria de Fórmula 3 y quedó muy lejos de la zona de puntos. El triunfo fue para el mexicano Ernesto Rivera (Campos Racing), mientras que el podio lo completaron el brasilero Pedro Cleror (Rodin Motorsport) y el japonés Jin Nakamura (Hitech).

Colnaghi tuvo una buena largada y logró ganar rápidamente tres puestos para colocarse decimoquinto. Sin embargo, su monoplaza fue perdiendo rendimiento con el pasar de las 21 vueltas que duró la carrera y terminó cayendo nuevamente a su lugar de partida.

De esta manera, el argentino volvió a terminar lejos de los puntos, por lo que buscará mejorar y mucho de cara a la carrera principal, con el objetivo de protagonizar una buena remontada que le permita volver a sumar.

Colnaghi, que atraviesa su primera temporada en la categoría con solo 17 años, había comenzado muy bien en el GP de Austria, al quedar undécimo en la única sesión de entrenamientos, pero en la clasificación cayó mucho en cuanto a rendimiento y se tuvo que conformar con la decimoctava plaza.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el mexicano Rivera aprovechó la grilla invertida, ya que clasificó undécimo pero por esta disposición que invierte los lugares de los 12 primeros para el comienzo de la largada en la carrera sprint, comenzó en el segundo lugar.

Así fue como logró superar al australiano James Wharton (Prema), para hacerse con el primer lugar y finalmente quedarse con la victoria.

La actividad en la Fórmula 3 continuará este domingo, con la carrera principal que está programada para las 3:20 de la madrugada (hora de Argentina).

Los que sumaron puntos en la carrera sprint del GP de Austria de Fórmula 3

Ernesto Rivera (Campos Racing)

Pedro Clerot (Rodin Motorsport)

Jin Nakamura (Hitech)

James Wharton (Prema Racing)

Noah Stromsted (Trident)

Kanato Le (ART)

Tukka Taponen (MP Motorsport)

Taito Kato (ART)

Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort Racing)

Ugo Ugochukwu (Campos Racing)

Colnaghi Austria Fórmula 3
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