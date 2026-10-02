El historial entre Unión y Boca que arrastra un dato particular

El Tate y el Xeneize volverán a verse las caras este viernes desde las 21.30. El historial es favorable a Boca, pero en los últimos tres enfrentamientos terminaron empatados

Este viernes desde las 21.30 y por la fecha 11 del Torneo de Primera División, Unión visitará a Boca en la Bombonera. Dicho cotejo, tendrá el arbitraje de Sebastián Martínez.

Y si bien el historial entre ambos equipos es muy favorable al Xeneize, las estadísticas reflejan un dato llamativo y es que empataron las últimas tres veces que jugaron y siempre por un mismo resultado.

El historial entre ambos equipos

Unión y Boca jugaron 71 partidos, con 36 victorias para el Xeneize, 16 para el Tate y 19 empates. La última vez que se enfrentaron fue por la 11° fecha del Torneo Apertura 2026, en lo que fue empate 1-1 en el 15 de Abril.

El encuentro se disputó el 15 de marzo de este año y el Rojiblanco arrancó ganando con gol de Julián Palacios en el primer tiempo, pero en el complemento, Miguel Merentiel igualó para el Xeneize.

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Por su parte, la última vez que se enfrentaron en la Bombonera fue por la 2° fecha del Torneo Clausura 2025. El partido se jugó el 18 de julio y fue empate 1-1. Cristian Tarragona anotó para el Tate y Lautaro Di Lolo para el Xeneize.

Así las cosas, la última victoria de Unión visitando a Boca se dio el 24 de junio del 2022, por la Copa de la Liga, cuando se impuso por 2-1 con goles de Daniel Juárez y Franco Troyansky, ambos de penal.