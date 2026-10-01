Colón no fue el del clásico, perdió en casa con Riestra y le cuesta acomodarse en reserva

La reserva de Colón cayó 1-0 ante Deportivo Riestra en Santa Fe por la fecha 11 del Clausura Proyección sigue entre los puestos de abajo en la zona B

La reserva de Colón no logró darle continuidad al buen resultado conseguido en el clásico y volvió a quedarse con las manos vacías. Por la fecha 11 del Clausura Proyección perdió este jueves por la tarde en el predio 1-0 frente a Deportivo Riestra .

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El partido se resolvió en el complemento. Cuando transcurrían 17 minutos del segundo tiempo, Fabricio Ventresca encontró el camino para quebrar el cero y establecer la ventaja para el visitante.

Colón tuvo que jugar desde atrás durante el tramo final, pero esta vez no consiguió generar una respuesta que le permitiera modificar el resultado. La producción colectiva estuvo lejos de la que había mostrado en la jornada anterior frente a Unión y el equipo terminó sin poder rescatar al menos un punto.

Con esta nueva derrota, el Sabalero continúa con ocho unidades en la Zona B y quedó considerablemente alejado de los lugares que otorgan un lugar en los playoffs del certamen.

La próxima oportunidad para intentar cambiar el rumbo será ante un rival de peso. Colón visitará a Boca el jueves 8 de octubre, desde las 19, por la duodécima jornada del Clausura Proyección.

Así formó la reserva de Colón