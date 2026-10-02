Franco Colapinto recibió otra penalización en el GP de Malasia: "Largaré último"

El píloto argentino fue sancionado con diez posiciones porque Alpine decidió cambiar nuevamente el propulsor antes de la carrera del domingo. Esto se suma al castigo por el incidente en Bakú

El piloto argentino Franco Colapinto sufrió otra mala noticia este viernes porque fue sancionado con diez posiciones luego de que Alpine cambiara nuevamente el propulsor antes de la carrera del domingo, por lo que partirá desde diez posiciones más atrás en el GP de Malasia, castigo que se suma a los cinco puestos que ya había recibido por le incidente en Bakú.

El nuevo castigo llegó luego de que la escudería instalara el quinto motor de combustión interna Mercedes de la temporada en el auto del argentino. El reglamento establece un máximo de cuatro unidades sin sanción, por lo que superar ese límite implica un recargo automático.

La decisión del equipo responde a una cuestión estratégica: como ya debía perder cinco puestos, Alpine optó por colocar ahora un motor nuevo y asumir también el castigo correspondiente. La intención es disponer de esa unidad adicional durante el tramo final del campeonato.

El primer recargo se originó en Bakú, cuando restaban 15 vueltas y el argentino bloqueó las ruedas al llegar a la primera curva tras un relanzamiento del Auto de Seguridad. El contacto terminó con los abandonos de Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris.

Los comisarios determinaron que el argentino fue responsable del incidente y establecieron una pérdida de cinco lugares para la siguiente competencia. Alpine, además, dejó pasar una posibilidad importante de sumar en la lucha por el Campeonato de Constructores.

El cambio de motor también condicionó el trabajo del argentino durante la segunda práctica libre. En lugar de buscar una vuelta rápida con neumáticos blandos, Alpine concentró el programa en tandas largas y con mayor carga de combustible para recopilar información pensando en la competencia.

Colapinto terminó 22°, último en la clasificación de la sesión, aunque completó 31 vueltas. Su mejor registro fue de 1m43s391. Charles Leclerc encabezó la tanda con Ferrari, seguido por Isack Hadjar y Lando Norris, mientras Gasly finalizó décimo con un tiempo de 1m38s588.

Tras la práctica libre, el pilarense reconoció: "Estuvimos enfocados en la carrera, creo que hay mucho por trabajar y aprender. El ritmo en la FP2 fue bastante bueno y hay que intentar avanzar el domingo. El sábado está un poco perdido por la penalización, largaré último, así que intentaremos avanzar en posiciones en la carrera".