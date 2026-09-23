Enzo Fernández llegó a Argentina y habló de Scaloni, Messi y su regreso a la Selección

El mediocampista argentino arribó al país para sumarse al seleccionado y destacó la importancia de volver a compartir con sus compañeros y disfrutar junto a Lionel Messi.

Enzo Fernández arribó a la Argentina para sumarse a la Selección y expresó su felicidad por volver a compartir con sus compañeros. “Muy bien, muy contento de estar acá otra vez, disfrutar con mi familia, la Selección, todo. Muy feliz de estar acá”, manifestó. Además, destacó que “siempre es especial volver” y que representa “un privilegio formar parte de la Selección”.

Enzo Fernández habló del futuro de Scaloni

El mediocampista también fue consultado por Lionel Scaloni y la posibilidad de que el entrenador continúe al frente del seleccionado argentino. Fernández destacó la importancia que tiene el técnico dentro del grupo y dejó en claro el deseo de los futbolistas.

“Él es el armado de este grupo, así que esperemos que renueve porque es muy importante para nosotros”, sostuvo Enzo. Y agregó: “Ya sabe el apoyo de nosotros, no hace falta que hagamos nada”.

De esta manera, el jugador del Manchester City remarcó el respaldo que existe dentro del plantel hacia el entrenador, quien fue una pieza fundamental durante el proceso que llevó a la Argentina a conquistar la Copa América, el Mundial y nuevamente la Copa América.

La despedida de Messi que genera emoción

Fernández también habló sobre el futuro retiro de Lionel Messi de la Selección y reconoció que será un momento especial para todos los integrantes del plantel.

“Es una despedida que duele mucho, pero nada, a disfrutar con Leo este momento que es tan especial para él, para su carrera”, señaló. Además, destacó todo lo conseguido por el capitán argentino: “Sabemos todo lo que él logró, el legado que deja, y es un gran ejemplo para nosotros”.

Sin embargo, Enzo remarcó que todavía queda una última oportunidad para disfrutar de Messi dentro de la cancha. “Todavía no se fue, queda un partido más por disfrutar con él y nada, disfrutar al máximo”, afirmó.

Por último, el mediocampista reconoció que después de ese momento comenzará una nueva etapa para el seleccionado: “A partir de ahí empieza un proceso nuevo, obviamente”.