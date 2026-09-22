Uno Santa Fe | Ovación | Dibu Martínez

Dibu Martínez fue contundente al hablar del Balón de Oro y destacó la despedida de Messi

El arquero de la Selección Argentina, Dibu Martínez, llegó al país para la fecha FIFA y habló de Messi, Scaloni y sus chances en el Balón de Oro.

22 de septiembre 2026 · 10:55hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Dibu Martínez fue contundente al hablar del Balón de Oro y destacó la despedida de Messi

Emiliano “Dibu” Martínez arribó este martes a la Argentina para incorporarse al plantel dirigido por Lionel Scaloni. El arquero de Chelsea fue consultado sobre la posibilidad de quedarse con el Balón de Oro y no dudó en señalar a Lionel Messi como el principal candidato. Además, habló de su presente en la Selección, la continuidad de Scaloni y la despedida de la Pulga.

LEER MÁS: La camiseta especial que Messi utilizará en su último partido con la Selección Argentina

Dibu Martínez eligió a Messi para el Balón de Oro

Martínez fue nominado nuevamente al Trofeo Lev Yashin, distinción que ya consiguió en 2023 y 2024. Sin embargo, cuando le preguntaron por sus posibilidades de competir por el máximo premio individual, el arquero evitó ponerse entre los candidatos y respondió con contundencia: “Ni loco, Messi sí. Yo no”.

En la misma línea, destacó el rendimiento que tuvo el capitán argentino y recordó la final perdida ante España, un resultado que todavía permanece presente para el seleccionado: “Es una espina que va a quedar por mucho tiempo”.

El marplatense también valoró volver a compartir una convocatoria con Argentina y remarcó la importancia del recambio que atraviesa el equipo. “Disfruto estar acá, volver a la Selección. Los que están no son nuevos, son chicos que ya han estado y la Selección siempre será la Selección, más allá de la gente que se irá”, expresó.

La despedida de Messi y el futuro de Scaloni

Uno de los momentos más esperados de esta fecha FIFA será el último partido de la serie, ya que Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina en el país. El encuentro frente a Benín se disputará el 6 de octubre en el Monumental.

Sobre ese momento, Dibu reconoció que inicialmente pensó que Messi ya había dejado el seleccionado y valoró que pueda cerrar su etapa con la camiseta argentina en territorio nacional. “Pensé que ya se había retirado. Que tenga la posibilidad de retirarse aquí en Argentina es un sueño para él, y nos esforzaremos para que sea un día hermoso y maravilloso”, señaló.

Martínez también fue consultado por la continuidad de Scaloni, cuyo contrato finaliza a fin de año, aunque evitó anticipar qué ocurrirá: “No tengo idea, es una decisión de él y de su equipo de trabajo y lo que decida, siempre lo vamos a apoyar”.

La Selección comenzará este martes sus entrenamientos en Ezeiza y trabajará hasta el martes 29. El primer amistoso será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en Córdoba. Luego enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la serie contra Benín, en la jornada que tendrá como protagonista a Messi.

Dibu Martínez Balón de Oro Lionel Messi
Noticias relacionadas
all boys atraviesa un momento de preocupacion previo al partido ante colon

All Boys atraviesa un momento de preocupación previo al partido ante Colón

colon y el desafio de enfrentar a all boys sin su figura goleadora

Colón y el desafío de enfrentar a All Boys sin su figura goleadora

Los partidos de Las Leonas y Los Leones se podrán ver en el Fan Fest del parque del Sur.

Las Leonas y Los Leones acaparan la atención en Santa Fe

Arsen Julfalakyan consiguió el oro para Argentina en la hasta 67kg.

La lucha se despidió de Santa Fe sumando un oro y una plata

Lo último

Qué médicos consultar si hacés deporte regularmente

Qué médicos consultar si hacés deporte regularmente

5 claves para elegir una agencia de growth marketing

5 claves para elegir una agencia de growth marketing

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Último Momento
Qué médicos consultar si hacés deporte regularmente

Qué médicos consultar si hacés deporte regularmente

5 claves para elegir una agencia de growth marketing

5 claves para elegir una agencia de growth marketing

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

El Gobierno provincial oficializó la Emergencia Hídrica en todo el territorio de Santa Fe hasta abril de 2027

El Gobierno provincial oficializó la Emergencia Hídrica en todo el territorio de Santa Fe hasta abril de 2027

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este martes 22 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este martes 22 de septiembre

Las Leonas y Los Leones acaparan la atención en Santa Fe

Las Leonas y Los Leones acaparan la atención en Santa Fe

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés, de oro en Rosario

Los Pumas 7's y Las Yaguaretés, de oro en Rosario

Waterpolo: Argentina perdió en caballeros y consiguió festejar en las damas

Waterpolo: Argentina perdió en caballeros y consiguió festejar en las damas

La lucha se despidió de Santa Fe sumando un oro y una plata

La lucha se despidió de Santa Fe sumando un oro y una plata

Policiales
Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final