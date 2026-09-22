Dibu Martínez fue contundente al hablar del Balón de Oro y destacó la despedida de Messi

El arquero de la Selección Argentina, Dibu Martínez, llegó al país para la fecha FIFA y habló de Messi, Scaloni y sus chances en el Balón de Oro.

Emiliano “Dibu” Martínez arribó este martes a la Argentina para incorporarse al plantel dirigido por Lionel Scaloni. El arquero de Chelsea fue consultado sobre la posibilidad de quedarse con el Balón de Oro y no dudó en señalar a Lionel Messi como el principal candidato. Además, habló de su presente en la Selección, la continuidad de Scaloni y la despedida de la Pulga.

Dibu Martínez eligió a Messi para el Balón de Oro

Martínez fue nominado nuevamente al Trofeo Lev Yashin, distinción que ya consiguió en 2023 y 2024. Sin embargo, cuando le preguntaron por sus posibilidades de competir por el máximo premio individual, el arquero evitó ponerse entre los candidatos y respondió con contundencia: “Ni loco, Messi sí. Yo no”.

En la misma línea, destacó el rendimiento que tuvo el capitán argentino y recordó la final perdida ante España, un resultado que todavía permanece presente para el seleccionado: “Es una espina que va a quedar por mucho tiempo”.

El marplatense también valoró volver a compartir una convocatoria con Argentina y remarcó la importancia del recambio que atraviesa el equipo. “Disfruto estar acá, volver a la Selección. Los que están no son nuevos, son chicos que ya han estado y la Selección siempre será la Selección, más allá de la gente que se irá”, expresó.

La despedida de Messi y el futuro de Scaloni

Uno de los momentos más esperados de esta fecha FIFA será el último partido de la serie, ya que Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina en el país. El encuentro frente a Benín se disputará el 6 de octubre en el Monumental.

Sobre ese momento, Dibu reconoció que inicialmente pensó que Messi ya había dejado el seleccionado y valoró que pueda cerrar su etapa con la camiseta argentina en territorio nacional. “Pensé que ya se había retirado. Que tenga la posibilidad de retirarse aquí en Argentina es un sueño para él, y nos esforzaremos para que sea un día hermoso y maravilloso”, señaló.

Martínez también fue consultado por la continuidad de Scaloni, cuyo contrato finaliza a fin de año, aunque evitó anticipar qué ocurrirá: “No tengo idea, es una decisión de él y de su equipo de trabajo y lo que decida, siempre lo vamos a apoyar”.

La Selección comenzará este martes sus entrenamientos en Ezeiza y trabajará hasta el martes 29. El primer amistoso será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en Córdoba. Luego enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la serie contra Benín, en la jornada que tendrá como protagonista a Messi.