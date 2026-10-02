La decimosexta fecha de la Fórmula 1 comenzó de manera atípica en la madrugada de este viernes, en el Gran Premio de Bahréin que se corre en el Circuito de Sepang en Malasia. Franco Colapinto terminó P19 en la primera Práctica y último en la segunda, aunque los resultados no reflejan directamente el rendimiento del auto, ya que Alpine se enfocó en preparar el A526 para la carrera.
Colapinto finalizó último en la segunda práctica del GP de Bahréin y sumó una nueva penalidad
El argentino tuvo un viernes cuesta arriba en los entrenamientos, lejos de los mejores tiempos y golpeado por una nueva sanción debido a los cambios en la unidad de potencia y otros componentes
Un viernes complicado para Franco Colapinto
Además de los cinco lugares de penalización que Franco deberá cumplir por el choque en Bakú, se sumaron 10 puesto más debido a que el equipo cambió la unidad de potencia del monoplaza y otros componentes, por lo que perderá 15 lugares respecto a la ubicación que obtenga en la Clasificación del sábado.
Debido a esto, la estrategia del equipo estuvo centrada en recopilar información sobre el comportamiento del auto en condiciones similares a las que enfrentará el domingo. Colapinto completó 22 vueltas con neumáticos blandos en la FP1 con un mejor tiempo de 1:40.531, mientras que en la segunda fueron 31 giros con una marca de 1:43.391.
Resultados de la Práctica Libre 1 del GP de Malasia
Max Verstappen (Red Bull ) - 1m37s520
George Russell (Mercedes) - +0s383
Isaac Hadjar (Red Bull ) - +0s783
Charles Leclerc (Ferrari) - +0s847
Kimi Antonelli (Mercedes) - +1s060
Lewis Hamilton (Ferrari) - +1s070
Pierre Gasly (Alpine) - +1s195
Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s586
Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s677
Nico Hulkenberg (Audi) - +1s691
Oscar Piastri (McLaren) - +1s756
Lando Norris (McLaren) - +1s773
Gabriel Bortoleto (Audi) - +2s028
Fernando Alonso (Aston Martin) - +2s163
Esteban Ocon (Haas) - +2s638
Oliver Bearman (Haas) - +2s791
Alexander Albon (Williams) - +2s801
Lance Stroll (Aston Martin) - +2s893
Franco Colapinto (Alpine) - +3s011
Carlos Sainz (Williams) - +3s085
Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s280
Sergio Pérez (Cadillac) - +3s300
Pierre Gasly terminó 10° en la segunda sesión después de completar 29 vueltas, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la tanda. Sin embargo, el registro más rápido del día quedó en manos de Max Verstappen, que había liderado la primera práctica. El calor también fue gran protagonista, con temperaturas que llegaron a 62 grados sobre el asfalto.
Este sábado, Colapinto volverá a salir a pista en el tercer entrenamiento desde las 1.30 y luego para la Clasificación a las 5, con el objetivo de Alpine puesto en llegar de la mejor manera a una carrera en la que deberá remontar desde el fondo.
Resultados de la Práctica Libre 2 del GP de Malasia
Charles Leclerc (Ferrari) - 1m37s528
Isaac Hadjar (Red Bull ) - +0s099
Lando Norris (McLaren) - +0s137
Max Verstappen (Red Bull ) - +0s257
Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s305
Oscar Piastri (McLaren) - +0s371
George Russell (Mercedes) - +0s492
Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s532
Liam Lawson (Racing Bulls) - +0s968
Pierre Gasly (Alpine) - +1s060
Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s352
Gabriel Bortoleto (Audi) - +1s523
Nico Hulkenberg (Audi) - +1s581
Esteban Ocon (Haas) - +1s833
Fernando Alonso (Aston Martin) - +1s950
Oliver Bearman (Haas) - +2s178
Carlos Sainz (Williams) - +2s402
Lance Stroll (Aston Martin) - +2s622
Valtteri Bottas (Cadillac) - +2s658
Alexander Albon (Williams) - +2s693
Sergio Pérez (Cadillac) - +3s410
Franco Colapinto (Alpine) - +5s863