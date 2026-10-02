Colapinto finalizó último en la segunda práctica del GP de Bahréin y sumó una nueva penalidad

El argentino tuvo un viernes cuesta arriba en los entrenamientos, lejos de los mejores tiempos y golpeado por una nueva sanción debido a los cambios en la unidad de potencia y otros componentes

La decimosexta fecha de la Fórmula 1 comenzó de manera atípica en la madrugada de este viernes, en el Gran Premio de Bahréin que se corre en el Circuito de Sepang en Malasia. Franco Colapinto terminó P19 en la primera Práctica y último en la segunda, aunque los resultados no reflejan directamente el rendimiento del auto, ya que Alpine se enfocó en preparar el A526 para la carrera.

Además de los cinco lugares de penalización que Franco deberá cumplir por el choque en Bakú, se sumaron 10 puesto más debido a que el equipo cambió la unidad de potencia del monoplaza y otros componentes, por lo que perderá 15 lugares respecto a la ubicación que obtenga en la Clasificación del sábado.

Debido a esto, la estrategia del equipo estuvo centrada en recopilar información sobre el comportamiento del auto en condiciones similares a las que enfrentará el domingo. Colapinto completó 22 vueltas con neumáticos blandos en la FP1 con un mejor tiempo de 1:40.531, mientras que en la segunda fueron 31 giros con una marca de 1:43.391.

Resultados de la Práctica Libre 1 del GP de Malasia

Max Verstappen (Red Bull ) - 1m37s520

George Russell (Mercedes) - +0s383

Isaac Hadjar (Red Bull ) - +0s783

Charles Leclerc (Ferrari) - +0s847

Kimi Antonelli (Mercedes) - +1s060

Lewis Hamilton (Ferrari) - +1s070

Pierre Gasly (Alpine) - +1s195

Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s586

Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s677

Nico Hulkenberg (Audi) - +1s691

Oscar Piastri (McLaren) - +1s756

Lando Norris (McLaren) - +1s773

Gabriel Bortoleto (Audi) - +2s028

Fernando Alonso (Aston Martin) - +2s163

Esteban Ocon (Haas) - +2s638

Oliver Bearman (Haas) - +2s791

Alexander Albon (Williams) - +2s801

Lance Stroll (Aston Martin) - +2s893

Franco Colapinto (Alpine) - +3s011

Carlos Sainz (Williams) - +3s085

Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s280

Sergio Pérez (Cadillac) - +3s300

Pierre Gasly terminó 10° en la segunda sesión después de completar 29 vueltas, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la tanda. Sin embargo, el registro más rápido del día quedó en manos de Max Verstappen, que había liderado la primera práctica. El calor también fue gran protagonista, con temperaturas que llegaron a 62 grados sobre el asfalto.

Este sábado, Colapinto volverá a salir a pista en el tercer entrenamiento desde las 1.30 y luego para la Clasificación a las 5, con el objetivo de Alpine puesto en llegar de la mejor manera a una carrera en la que deberá remontar desde el fondo.

Resultados de la Práctica Libre 2 del GP de Malasia

Charles Leclerc (Ferrari) - 1m37s528

Isaac Hadjar (Red Bull ) - +0s099

Lando Norris (McLaren) - +0s137

Max Verstappen (Red Bull ) - +0s257

Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s305

Oscar Piastri (McLaren) - +0s371

George Russell (Mercedes) - +0s492

Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s532

Liam Lawson (Racing Bulls) - +0s968

Pierre Gasly (Alpine) - +1s060

Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s352

Gabriel Bortoleto (Audi) - +1s523

Nico Hulkenberg (Audi) - +1s581

Esteban Ocon (Haas) - +1s833

Fernando Alonso (Aston Martin) - +1s950

Oliver Bearman (Haas) - +2s178

Carlos Sainz (Williams) - +2s402

Lance Stroll (Aston Martin) - +2s622

Valtteri Bottas (Cadillac) - +2s658

Alexander Albon (Williams) - +2s693

Sergio Pérez (Cadillac) - +3s410

Franco Colapinto (Alpine) - +5s863