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Lionel Messi llegó a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en Funes junto a su familia

El capitán de la Selección Argentina arribó este martes por la mañana al aeropuerto de Rosario en un vuelo privado. Pasará unos días de descanso en Funes antes de reincorporarse al Inter Miami

21 de julio 2026 · 08:09hs
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Lionel Messi llegó a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en Funes junto a su familia

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Lionel Messi llegó a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en Funes junto a su familia

Lionel Messi llegó este martes, poco antes de las 6.30, al Aeropuerto Internacional de Rosario y, apenas media hora después, se trasladó hacia su casa en un barrio privado de Funes, donde permanecerá algunos días junto a su familia tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El capitán argentino no regresó al país junto con el resto de la delegación, que había arribado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la tarde del lunes. En cambio, Messi viajó primero desde Nueva York hacia Miami y, desde allí, emprendió un vuelo privado con destino a Rosario durante la noche.

El astro rosarino fue uno de los futbolistas que no abordó el avión que partió desde la ciudad donde se disputó la final del Mundial 2026, luego de la derrota por 1 a 0 frente a España. Rodrigo De Paul también eligió regresar al país por separado.

Tras unos días de descanso en Funes, Messi volverá a sumarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial con el equipo estadounidense.

Al aterrizar en Rosario, el capitán realizó los trámites migratorios dentro del mismo avión. En la pista ya lo esperaba un vehículo que lo trasladó directamente hacia su domicilio en Funes. Cerca de las 7 de la mañana, el futbolista ya se encontraba camino a su vivienda.

Hinchas esperaron a Messi en el aeropuerto

Desde temprano, decenas de hinchas de la Selección Argentina se acercaron al aeropuerto rosarino con banderas argentinas, camisetas y carteles para darle la bienvenida al capitán.

Muchos se ubicaron en el primer piso de la terminal, con vista a la pista, mientras que otros aguardaron en la salida del edificio.

Uno de los fanáticos, entrevistado por Radio 2, contó que el lunes había estado en Ezeiza recibiendo al resto del plantel y luego viajó durante la noche hacia Rosario. "Llegué al aeropuerto a las 5.30", relató.

También una familia proveniente de Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, viajó especialmente para intentar ver al ídolo. "Queríamos ver al capitán, lo amamos", expresó una joven.

Mientras tanto, en el acceso al barrio privado donde reside el futbolista, sobre la ruta 34S y la autopista Rosario-Córdoba, un pequeño grupo de seguidores también aguardó su llegada, aunque finalmente Messi ingresó sin ser visto, presuntamente por un acceso alternativo.

El reencuentro con su familia, la prioridad

Durante el Mundial 2026, Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más emotivos del torneo cuando, tras convertir tres goles en el debut frente a Argelia, rompió en llanto y reconoció que atravesaba un difícil momento personal, ajeno al fútbol.

En aquellos días trascendieron versiones sobre un problema de salud de su padre, Jorge Messi. Posteriormente, la familia aclaró que se encontraba bajo seguimiento médico, en recuperación y con una evolución favorable.

Esa situación le impidió viajar al Mundial, a diferencia de lo ocurrido en Qatar 2022, donde acompañó al capitán argentino durante toda la competencia.

Luego de disputar, a los 39 años, lo que podría haber sido su último Mundial, Lionel Messi tiene ahora como principal objetivo disfrutar de unos días junto a sus seres queridos antes de volver a la actividad con Inter Miami, tras haber sido una de las figuras del camino de Argentina hasta una nueva final.

Messi Rosario descanso
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