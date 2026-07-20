Messi: "El apoyo de un país y el esfuerzo del grupo nos dejó entre los mejores del mundo"

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, expresó el dolor que siente por perder una nueva final del Mundial y dejó una emotiva reflexión

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi , expresó el dolor que siente por perder una nueva final del Mundial : “El dolor es muy grande y va a costar que cierre”.

Además, el rosarino, en sus redes sociales con una foto de él con la medalla de subcampeón, destacó el recorrido hacia la final obtenido en esta competición: “Me quedo con todo lo bueno... con los partidos que dimos vuelta, dejando todo, y quedarán para siempre en la memoria”.

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A su vez, Lionel remarcó como fundamental el aliento de los argentinos y el esfuerzo del plantel para llegar al último partido: “Con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

La reflexión de Messi tras el Mundial

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa Mundial”, expresó el capitán de la selección argentina ante la tristeza de haber perdido en la fase final.

En el posteo en sus redes, escribió solo palabras de gratitud hacia la reacción de la gente a lo largo de la competencia y luego del último resultado: “Muchas gracias, de corazón, por cada saludo y por cada mensaje” y reiteró que una vez más lograron "unirse como país" para expresar y compartir el “inmenso orgullo de ser argentinos".

Para finalizar el texto, en una línea, dedicó unas palabras por la consagración del seleccionado europeo: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.