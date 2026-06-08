Una de las promesas de Argelia palpitó el cruce con Argentina: "Le ganaremos a Messi"

El primer rival de la Albiceleste ya se instaló en Kansas y uno de los primeros en tomar la palabra fue Ibrahim Maza

A una semana del estreno en el Mundial, la selección de Argelia ya se instaló en Estados Unidos para preparar el partido frente a Argentina, correspondiente a la primera fecha del Grupo C. La delegación africana arribó durante la noche del domingo a Kansas City, ciudad que utilizará como base durante su estadía en el torneo.

Tras el aterrizaje, uno de los primeros en tomar la palabra fue Ibrahim Maza, una de las mayores promesas del plantel argelino. “Le ganaremos a Messi, si Dios quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante”, aseguró el volante ante los medios presentes.

Luego redobló la apuesta: “Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y le ganaremos a Messi”. El mediocampista de 20 años, que milita en Bayer Leverkusen, se mostró confiado de cara al cruce con la Albiceleste.

Una vez finalizadas las declaraciones, los futbolistas dejaron el aeropuerto bajo una intensa lluvia y se dirigieron directamente a la Universidad de Kansas, lugar elegido para alojarse durante la competencia.

Por otro lado, Riyad Mahrez, el capitán del combinado africano, también se refirió al cruce frente a los dirigidos por Lionel Scaloni: “Lo afrontaremos como a cualquier otro partido. Todavía tenemos una semana para prepararnos adecuadamente, pero ya estamos listos". Además, sostuvo: "La verdad no sé si hay tantas expectativas, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera para que en nuestro país estén orgullosos”.

Allí los esperaba una cálida bienvenida. Decenas de simpatizantes argelinos se acercaron a las inmediaciones de la concentración con banderas e instrumentos para brindar su apoyo al equipo, que ya comenzó a vivir el clima mundialista y ahora apunta todos los cañones al esperado debut frente a la Selección Argentina.

Los partidos de Argelia

16/06 22:00 Argentina vs. Argelia

23/06 00:00 Jordania vs. Argelia

27/06 23:00 Argelia vs. Austria