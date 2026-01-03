Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Con 20 representantes y el regreso de Kevin Benavides en cuatro ruedas, Argentina dirá presente en Arabia Saudita

Argentina vuelve a tener una fuerte presencia en el Rally Dakar 2026 , que se largó este sábado y se extenderá hasta el 17 de enero en Arabia Saudita.

En la 48ª edición de la carrera más extrema del mundo, el foco estará puesto en los hermanos salteños Benavides: Luciano continuará en motos, mientras que Kevin, bicampeón en 2019 y 2023, iniciará una nueva etapa deportiva al debutar en la categoría Challenger tras dejar las dos ruedas por un 2025 marcado por accidentes.

Kevin Benavides afrontará su primer Dakar en cuatro ruedas navegado por Lisandro Sisterna, en un cambio trascendental para uno de los nombres más importantes del rally argentino reciente. Luciano, en tanto, volverá a ser una de las cartas nacionales en motos dentro de la clase RallyGP.

La edición 2026 será, además, la séptima consecutiva que se disputa íntegramente en Arabia Saudita desde la salida del Dakar de Sudamérica en 2020.

En total, serán 20 los argentinos en competencia. En motos, además de Luciano Benavides, correrán Leonardo Cola y Santiago Rostán en Rally2.

En la categoría Ultimate, Bruno Jacomy será navegante del chileno Lucas Del Río, mientras que Juan Cruz Yacopini será la gran ausencia tras el grave accidente sufrido en Mendoza.

En Challenger, el grupo más numeroso, se destacan Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini —vigentes campeones—, Augusto Sanz con Puck Klaassen, David Zille y Sebastián Cesana, Fernando Acosta con Oscar Ral, Pablo Copetti y el propio Kevin Benavides.

El Side by Side también tendrá presencia albiceleste con Manuel Andújar junto a Andrés Frini y la dupla Jeremías González Ferioli–Gonzalo Rinaldi.

En las categorías especiales, Gastón Matarucco será navegante en Dakar Classic y Benjamín Pascual competirá en Mission 1000, orientada a nuevas tecnologías.

El recorrido totalizará 7.994 kilómetros, con 4.900 cronometrados, repartidos en 13 etapas, prólogo incluido, y una jornada de descanso en Riad.

Argentina llega a esta edición con un peso histórico que la respalda. Entre los campeones nacionales del Dakar figuran Marcos y Alejandro Patronelli, Manuel Andújar, Kevin Benavides en motos y Nicolás Cavigliasso junto a Valentina Pertegarini. Con experiencia, renovación y ambición, la delegación argentina buscará volver a ser protagonista en el desierto saudí.