Se picó entre Leo Madelón y Pulga Rodríguez en Santiago del Estero

Pero Leonardo Madelón no se quedó callado cuando le consultaron en conferencia sobre la escasa participación del ex hombre de Colón, y sentenció: "El que está bajo va a salir y el que no está para jugar, no va a jugar. Prefiero cortar un dedo y no cortar la mano. Y después el brazo".

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1650340920381046786 ¿PORQUÉ NO JUEGA EL PULGA EN EL FERROVIARIO? Acá, el ida y vuelta entre el 10 de Central Córdoba y Madelón...



Vale recordar que luego de haber forzado su salida de Colón, PR10 recaló en Central Córdoba de Santiago del Estero. Sin embargo, está lejos de que el Ferroviario se haya convertido en su nuevo hogar, es que el Pulga Rodríguez tiene escasa consideración por parte de Madelón, y las cosas no parecen estar bien entre ambos.

De los 13 encuentros que Central Córdoba disputó en esta Liga Profesional, Rodríguez fue titular solo en uno. Ingresó desde el banco en ocho compromisos y en los cuatro restantes no tuvo minutos.

Fuente: 4-4-2