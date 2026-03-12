Coudet hace su estreno en River en una dura visita a Huracán

River, con el estreno de Eduardo Coudet como entrenador, visitará a Huracán, desde las 21.30, en el Tomás Ducó, por la fecha 10 del Apertura.

River visitará este jueves a Huracán, que finalmente podrá contar con 15 mil hinchas en su estadio luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad por el derrumbe que hubo en las inmediaciones.

El encuentro, correspondiente a la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Sebastián Habib.

La principal novedad de River en este encuentro será el debut como director técnico de Eduardo “Chacho” Coudet, quien llega a la institución de Núñez para dejar el inmenso vacío que representó la salida de Marcelo Gallardo, el DT más ganador en la historia del club.

En este Torneo Apertura, River ocupa la séptima posición de la Zona B con 11 puntos, por lo que en caso de conseguir un nuevo triunfo se afianzará en los puestos de clasificación a los playoffs.

Huracán, por su parte, está sexto con 12 puntos y en caso de ganar podrá soñar con dar pelea por la primera posición de la Zona B, donde actualmente figura Independiente Rivadavia de Mendoza, con 17 unidades.

Finalmente, luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad, el “Globo” fue habilitado para que 15 mil de sus hinchas puedan decir presente en el Ducó, a poco más de una semana del derrumbe en el estacionamiento de un complejo de viviendas en sus inmediaciones.

En los últimos encuentros entre ambos equipos hubo un dominio favorable a Huracán, que se impuso en tres de ellos, mientras que empataron en una ocasión y River ganó la restante.

Las posibles formaciones de Huracán y River

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Sebastián Habib

Hora: 21:30. TV: TNT Sports Premium