Uno Santa Fe | Ovación | River

Coudet hace su estreno en River en una dura visita a Huracán

River, con el estreno de Eduardo Coudet como entrenador, visitará a Huracán, desde las 21.30, en el Tomás Ducó, por la fecha 10 del Apertura.

12 de marzo 2026 · 07:38hs
Coudet hace su estreno en River en una dura visita a Huracán

River visitará este jueves a Huracán, que finalmente podrá contar con 15 mil hinchas en su estadio luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad por el derrumbe que hubo en las inmediaciones.

El encuentro, correspondiente a la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Sebastián Habib.

La principal novedad de River en este encuentro será el debut como director técnico de Eduardo “Chacho” Coudet, quien llega a la institución de Núñez para dejar el inmenso vacío que representó la salida de Marcelo Gallardo, el DT más ganador en la historia del club.

En este Torneo Apertura, River ocupa la séptima posición de la Zona B con 11 puntos, por lo que en caso de conseguir un nuevo triunfo se afianzará en los puestos de clasificación a los playoffs.

Huracán, por su parte, está sexto con 12 puntos y en caso de ganar podrá soñar con dar pelea por la primera posición de la Zona B, donde actualmente figura Independiente Rivadavia de Mendoza, con 17 unidades.

Finalmente, luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad, el “Globo” fue habilitado para que 15 mil de sus hinchas puedan decir presente en el Ducó, a poco más de una semana del derrumbe en el estacionamiento de un complejo de viviendas en sus inmediaciones.

En los últimos encuentros entre ambos equipos hubo un dominio favorable a Huracán, que se impuso en tres de ellos, mientras que empataron en una ocasión y River ganó la restante.

Las posibles formaciones de Huracán y River

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Sebastián Habib

Hora: 21:30. TV: TNT Sports Premium

River Huracán Coudet
Noticias relacionadas
los desafios que tendra por delante el river de coudet en este 2026

Los desafíos que tendrá por delante el River de Coudet en este 2026

coudet ya esta en el pais y comienza su ciclo en river

Coudet ya está en el país y comienza su ciclo en River

river y el vestuario bajo la lupa: ecos de viejas tensiones

River y el vestuario bajo la lupa: ecos de viejas tensiones

se viene el ultimo weekend de la etapa regular de la liga argentina femenina

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Lo último

Madelón: Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca

Madelón: "Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca"

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Palacios, de cara al duelo ante Boca: Unión se ganó el respeto de los rivales

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Último Momento
Madelón: Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca

Madelón: "Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca"

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Palacios, de cara al duelo ante Boca: Unión se ganó el respeto de los rivales

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Un carguero atacado en Medio Oriente que pasó por el puerto de Santa Fe: la historia del buque tailandés Mayuree Naree

Un carguero atacado en Medio Oriente que pasó por el puerto de Santa Fe: la historia del buque tailandés Mayuree Naree

Ovación
Madelón infló el pecho: A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande

Madelón infló el pecho: "A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande"

Se puso en marcha la 2ª edición de la Copa Túnel Subfluvial

Se puso en marcha la 2ª edición de la Copa Túnel Subfluvial

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Peverengo habló del incidente en Colón y anticipó el operativo de seguridad para Unión–Boca

Peverengo habló del incidente en Colón y anticipó el operativo de seguridad para Unión–Boca

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe