Defensa y Justicia busca afirmarse en zona de playoffs ante Central Córdoba en Varela

12 de marzo 2026 · 07:43hs
Este jueves, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencio Varela, Defensa y Justicia recibirá a Central Córdoba por la décima fecha del Torneo Apertura, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla.

El encuentro comenzará a las 17, contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra y tendrá a Gastón Monzón Brizuela a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Mariano Soso llega con la necesidad de volver al triunfo para consolidarse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. El empate frente a Lanús dejó sensaciones encontradas en el cuerpo técnico: el Halcón volvió a sumar, pero acumuló su cuarto empate consecutivo en un campeonato en el que aún no logra despegar.

“Todo servido, nada aprovechado”, habría sido el diagnóstico interno tras ese partido. La seguidilla de igualdades mantiene al conjunto varelense en una posición incómoda, al borde de salir de la zona de los ocho mejores.

En el plano futbolístico, el equipo encuentra sus mejores momentos cuando la pelota pasa por los pies de Ever Banega y Aaron Molinas, dos de los principales exponentes del estilo de buen juego que caracterizó al club desde su consolidación en la máxima categoría.

Del otro lado estará un Ferroviario que atraviesa un presente irregular. Aquel equipo que supo ilusionarse con protagonismo internacional tras disputar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana parece haber quedado atrás para el conjunto de Santiago del Estero.

Los dirigidos por Lucas Pusineri llegan golpeados por los resultados y el desgaste del calendario. Con apenas dos victorias, dos empates y cuatro derrotas —la más reciente frente a Independiente—, el Ferroviario necesita reaccionar cuanto antes para evitar que la temporada se complique prematuramente.

En ese contexto, el choque en Varela aparece como una oportunidad para ambos: Defensa para afianzarse entre los ocho mejores y Central Córdoba para evitar que su campaña termine de descarrilar.

Probables formaciones de Defensa y Justicia y Central Córdoba

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Elías Pereyra; Agustín Hausch, Santiago Sosa, Aaron Molinas, Ever Banega, Rubén Botta; Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera, Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Michael Santos, Horacio Tijanovich. DT: Lucas Pusineri.

Hora: 17.00.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

VAR: Gastón Monzón Brizuela.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello.

TV: TNT Sports Premium.

