Talleres e Instituto animan un clásico cordobés con la mira en la zona de playoffs

El fútbol de Córdoba tendrá este jueves uno de sus partidos más atractivos cuando Talleres de Córdoba e Instituto Atlético Central Córdoba se enfrenten por la décima fecha del Torneo Apertura. El duelo se disputará desde las 19.15 en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

Tanto la “T” como la “Gloria” llegan a este clásico cordobés con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, luego de un arranque de campeonato irregular que los mantiene fuera de los ocho mejores.

En el caso de Talleres, el equipo dirigido por Carlos Tevez ha mostrado en varios partidos dominio territorial, aunque sin poder traducirlo en resultados. La falta de profundidad ofensiva quedó reflejada en el reciente empate sin goles frente a San Lorenzo de Almagro, un encuentro en el que el Matador manejó largos pasajes del juego pero volvió a padecer su escasa generación de peligro.

A esto se le suman algunas dificultades defensivas cuando el equipo queda expuesto en campo abierto. Así, el conjunto de Barrio Jardín transita un 2026 distante de las expectativas, a pesar del buen rendimiento individual que viene mostrando Matías Galarza.

Enfrente estará Instituto, que busca encontrar estabilidad tras un comienzo de temporada complejo. La llegada de Diego Flores al banco albirrojo aportó algo de calma en Alta Córdoba, aunque los resultados todavía no terminan de acompañar.

La reciente derrota frente a Unión de Santa Fe volvió a encender algunas alarmas en la Gloria y reavivó los fantasmas del corto pero intenso ciclo anterior encabezado por Walter Oldrá. Con una campaña que registra dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas, el equipo necesita sumar para no perder terreno en la lucha por la clasificación.

Con ese panorama, el clásico cordobés en el Kempes aparece como una oportunidad clave para ambos: Talleres intentará hacer valer la localía y confirmar una recuperación, mientras que Instituto buscará un golpe que le permita meterse nuevamente en la pelea por los playoffs.

Probables formaciones de Talleres e Instituto

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alex Vigo; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Sforza, Giovanni Baroni; Valentín Dávila, Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Agustín Bravo; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Alex Luna, Matías Fonseca. DT: Diego Flores.

Hora: 19.15.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Jorge Baliño.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

TV: TNT Sports Premium.