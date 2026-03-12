Uno Santa Fe | Ovación | Talleres

Talleres e Instituto animan un clásico cordobés con la mira en la zona de playoffs

Talleres e Instituto se enfrentarán en el Mario Alberto Kempes, desde las 19.15, en el duelo cordobés de la fecha 10 del Torneo Apertura.

12 de marzo 2026 · 07:51hs
Talleres e Instituto animan un clásico cordobés con la mira en la zona de playoffs

El fútbol de Córdoba tendrá este jueves uno de sus partidos más atractivos cuando Talleres de Córdoba e Instituto Atlético Central Córdoba se enfrenten por la décima fecha del Torneo Apertura. El duelo se disputará desde las 19.15 en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

Tanto la “T” como la “Gloria” llegan a este clásico cordobés con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, luego de un arranque de campeonato irregular que los mantiene fuera de los ocho mejores.

En el caso de Talleres, el equipo dirigido por Carlos Tevez ha mostrado en varios partidos dominio territorial, aunque sin poder traducirlo en resultados. La falta de profundidad ofensiva quedó reflejada en el reciente empate sin goles frente a San Lorenzo de Almagro, un encuentro en el que el Matador manejó largos pasajes del juego pero volvió a padecer su escasa generación de peligro.

A esto se le suman algunas dificultades defensivas cuando el equipo queda expuesto en campo abierto. Así, el conjunto de Barrio Jardín transita un 2026 distante de las expectativas, a pesar del buen rendimiento individual que viene mostrando Matías Galarza.

Enfrente estará Instituto, que busca encontrar estabilidad tras un comienzo de temporada complejo. La llegada de Diego Flores al banco albirrojo aportó algo de calma en Alta Córdoba, aunque los resultados todavía no terminan de acompañar.

La reciente derrota frente a Unión de Santa Fe volvió a encender algunas alarmas en la Gloria y reavivó los fantasmas del corto pero intenso ciclo anterior encabezado por Walter Oldrá. Con una campaña que registra dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas, el equipo necesita sumar para no perder terreno en la lucha por la clasificación.

Con ese panorama, el clásico cordobés en el Kempes aparece como una oportunidad clave para ambos: Talleres intentará hacer valer la localía y confirmar una recuperación, mientras que Instituto buscará un golpe que le permita meterse nuevamente en la pelea por los playoffs.

Probables formaciones de Talleres e Instituto

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alex Vigo; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Sforza, Giovanni Baroni; Valentín Dávila, Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Agustín Bravo; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Alex Luna, Matías Fonseca. DT: Diego Flores.

Hora: 19.15.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Jorge Baliño.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

TV: TNT Sports Premium.

Se puso en marcha la 2ª edición de la Copa Túnel Subfluvial

Colón se juega una parada clave para seguir soñando con la permanencia

España impulsa el Bernabéu para la Finalissima, pero Argentina prefiere una sede neutral

Unión sale a escena en Vicente López con la misión de frenar la racha negativa

Madelón: "Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca"

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Madelón: "Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca"

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Un carguero atacado en Medio Oriente que pasó por el puerto de Santa Fe: la historia del buque tailandés Mayuree Naree

Madelón infló el pecho: "A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande"

Se puso en marcha la 2ª edición de la Copa Túnel Subfluvial

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Peverengo habló del incidente en Colón y anticipó el operativo de seguridad para Unión–Boca

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe