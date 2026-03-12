Quimsa y Gimnasia festejaron en una nueva jornada de la Liga Nacional

Quimsa estiró su gran racha tras vencer a Oberá por 80-76, en tanto que Gimnasia (CR) superó a San Martín (C) por 102-66, por la Liga Nacional.

La jornada de la Liga Nacional de Básquet dejó dos victorias importantes: Quimsa estiró su gran presente con un triunfo ajustado ante Oberá Tenis Club, mientras que Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia dominó con autoridad a San Martín de Corrientes para cerrar de manera ideal su gira por el norte del país.

En Santiago del Estero, Quimsa se quedó con un partido muy disputado frente a Oberá por 80 a 76 y sumó su octava victoria consecutiva en el campeonato.

El arranque fue favorable para el equipo misionero, que con la conducción de Daviyon Dreper y el aporte de Barrales logró adelantarse 14-6. Sin embargo, la reacción del conjunto dirigido por Lucas Victoriano no tardó en llegar: los puntos de Brandon Robinson y Diego Collomb permitieron recortar la diferencia y cerrar el primer cuarto apenas dos puntos abajo (20-18).

El segundo período mantuvo la paridad. Oberá encontró respuestas en Bird, mientras que Quimsa aprovechó el buen ingreso de Fausto Ruesga. Un triple de Tyren Johnson adelantó a la Fusión, aunque Dreper volvió a inclinar la balanza para los visitantes, que se fueron al descanso arriba 43-42.

Tras el entretiempo, el juego siguió siendo intenso. Robert Meyinsse y Leonardo Lema lastimaron cerca del aro, mientras que Oberá respondió con Sansimoni y Brocal. De cara al último cuarto, Quimsa conservaba una leve ventaja de 65-61.

En el tramo final, dos triples de Brocal pusieron en aprietos al local, pero la reacción fue inmediata. Robinson y Juan Ignacio Orresta lideraron una racha de 10-0 que volvió a inclinar el partido para la Fusión. Con buenas defensas y conversiones decisivas de Johnson y Lema, Quimsa selló el triunfo.

Robinson fue el máximo anotador del ganador con 15 puntos, acompañado por Johnson (11) y un tridente de diez unidades compuesto por Collomb, Lema y Ruesga. En Oberá, Dreper se destacó con 18 puntos y seis rebotes.

Gimnasia arrasó en Corrientes

En otro de los encuentros de la jornada, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia mostró una actuación dominante y superó con claridad a San Martín de Corrientes por 102 a 66.

El partido comenzó parejo, con ambos equipos apostando al tiro exterior. Sin embargo, con el correr de los minutos el conjunto patagónico tomó el control del juego gracias al ritmo impuesto por Emiliano Toretta y Anyelo Cisneros. Una defensa intensa y varias recuperaciones rápidas permitieron al visitante cerrar el primer cuarto arriba 31-19.

En el segundo período, el dominio del equipo dirigido por Pablo Favarel se profundizó. Aprovechando las imprecisiones del local, el Mens Sana amplió la diferencia con el aporte ofensivo de Marcos Chacón y Carlos Rivero, llegando al descanso con una contundente ventaja de 56-31.

La segunda mitad mantuvo la misma tónica. San Martín intentó reaccionar con la energía de Franco Méndez, Mateo Rearte y Daniel Moreira, pero nunca logró poner en riesgo el resultado. Gimnasia manejó el ritmo del juego y terminó sellando una victoria contundente por 102 a 66.

Toretta fue la gran figura de la noche con 19 puntos, liderando a un equipo que consiguió su quinta victoria consecutiva y cerró de manera perfecta su gira por el norte argentino.