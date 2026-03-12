Riestra y Gimnasia de Mendoza chocan en el Bajo Flores con la necesidad de sumar

Deportivo Riestra será local de Gimnasia de Mendoza, desde las 17, en el Guillermo Laza del Bajo Flores, por la fecha 10 del Apertura.

Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentarán este jueves desde las 17 en el estadio Guillermo Laza, en el Bajo Flores de Buenos Aires, por la décima fecha del Torneo Apertura.

El encuentro contará con el arbitraje de Juan Pafundi, mientras que el VAR estará a cargo de Sebastián Bresba. La transmisión será a través de ESPN Premium.

Tanto el Malevo como el Lobo mendocino llegan a este compromiso con la obligación de sumar de a tres para comenzar a salir del fondo de la tabla y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

La realidad de Riestra es preocupante. El equipo blanquinegro todavía no logró ganar en el certamen y su producción ofensiva también deja números alarmantes. En su última presentación empató 0-0 frente a Platense, en un partido que dejó polémica por un gol reclamado por el conjunto local que finalmente no fue convalidado.

Ese resultado volvió a exponer las dificultades del equipo que conduce Gustavo Benítez, que busca encontrar variantes para compensar la falta de desequilibrio individual y cortar una racha que lo mantiene sin victorias en el torneo.

Enfrente estará Gimnasia de Mendoza, que tampoco atraviesa un momento sencillo. El equipo dirigido por Ariel Broggi viene de conseguir un meritorio empate frente a Boca Juniors en La Bombonera, aunque ya acumula cuatro jornadas sin triunfos.

Más allá de ese punto valioso, el conjunto mendocino sabe que necesita mejorar su capacidad ofensiva para empezar a sumar con mayor regularidad. La lucha por la clasificación y la presión de los promedios obligan al equipo a reaccionar rápidamente.

Con ese panorama, el duelo en el Guillermo Laza aparece como una oportunidad clave para ambos: Riestra buscará su primera victoria en el campeonato, mientras que Gimnasia intentará dar un paso adelante para consolidar su permanencia en la categoría.

Probables formaciones de Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño; Nicolás Sansotre, Nicólas Watson, Pablo Daniel Monje, Pedro Ramírez, Alexander Díaz; Jonathan Herrera, Antony Alonso. DT: Gustavo Benítez.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Juan Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Luciano Paredes, Fermín Antonini, Nicolas Linares, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Agustín Modica. DT: Ariel Broggi.

Hora: 17.00.

Árbitro: Juan Pafundi.

VAR: Sebastián Bresba.

Estadio: Guillermo Laza.

TV: ESPN Premium.